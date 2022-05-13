На думку експерта, абсолютна більшість колишніх представників "ОПЗЖ" не хочуть позбуватися депутатських мандатів і використовуватимуть правову невизначеність ситуації.

Політолог Володимир Фесенко зазначає, що нинішня ситуація довкола "Опозиційної платформи – За життя" безпрецедентна, Верховна Рада могла б звернутися щодо неї до Конституційного суду.

Таку думку Фесенко висловив у коментарі УНІАН.

Він зауважив, що ситуація, яка наразі склалася довкола "ОПЗЖ", - "безпрецедентна". "Партія не може позбавити нікого мандату, тому що все: партія не працює, діяльність "ОПЗЖ" призупинена. Фракція самоліквідувалася фактично. І діяльність її у зв’язку з припиненням існування партії теж припинена", - сказав Фесенко.

Така ситуація, наголосив він, не визначена ні жодним законом, ні Конституцією України.

"Це мені нагадує історію, яка була з Януковичем: ніде не було визначено, що робити, якщо тікає президент з країни… Не було зазначено в Конституції. Знайшли вихід: фактично президент самоусунувся - треба проводити дочасні вибори", - зазначив політолог.

Так, на його думку, наразі певних заходів мають вжити в самому парламенті. "Саме законодавці, Верховна Рада має думати, що далі робити з проблемою. Вони можуть звернутися до Конституційного суду: що робити зі статусом депутатів, які є членами "ОПЗЖ". Якщо партія фактично припинила своє існування, фракція ліквідована, - як бути з депутатами?", - сказав Фесенко.

Крім того, іншим варіантом розвитку ситуації могло би бути внесення парламентом змін до законодавства. "Врегулювати її ухваленням нового закону. Можливо, внесенням додаткової норми Конституції (вже поза воєнним станом – УНІАН). Щоб позбавити мандатів депутатів, які зараз фактично не представляють конкретну партію", - пояснив він.

Водночас Фесенко наголосив на необхідності першочергового визначення ситуації з депутатами, які наразі "самоусунулися під час війни, не беруть участі в роботі Верховної Ради". "Я думаю, що це може стати підставою для позбавлення депутатського мандату. Такі депутати є. Зокрема і з "ОПЗЖ". От по них точно потрібно вирішити питання", - наголосив експерт.

Наразі ж, зауважив він, всі депутати, які були у складі фракції "ОПЗЖ", залишаються народними депутатами, доки їх не позбавили депутатського мандату.

"Зараз, я так розумію, що абсолютна більшість депутатів "ОПЗЖ", колишніх представників "ОПЗЖ", - вони не хочуть позбуватися депутатського мандату. І вони будуть використовувати саме правову невизначеність цієї ситуації", - сказав Фесенко.

Як повідомляв УНІАН, 20 березня президент України Володимир Зеленський заявив, що Рада національної безпеки і оборони на час воєнного стану вирішила заборонити діяльність "ОПЗЖ" та ще понад десятка партій.

14 квітня у ВР було оголошено про призупинення діяльності фракції "ОПЗЖ", а також всіх її прав. Серед таких прав, зокрема участь у засіданнях Погоджувальної ради та номінування своїх депутатів на керівні посади у парламентських комітетах.

Тоді ж перший віце-спікер Олександр Корнієнко зазначив, що в парламенті від "ОПЗЖ" лишилося орієнтовно 34 депутати, і тепер вони всі позафракційні.

Пізніше у ВР депутати, які входили до фракції "ОПЗЖ", створили депутатську групу "Платформа за життя і мир". До складу групи, яку очолив Юрій Бойко, увійшли 25 нардепів (у фракції раніше було 44). В ній немає Вадима Рабіновича, Віктора Медведчука, Вадима Столара та депутатів, орієнтованих на них.

23 квітня секретар РНБО Олексій Данілов висловив думку, що депутати колишньої фракції "ОПЗЖ" не мають права змінювати назву і залишатися в парламенті. За його словами, депутати колишньої "ОПЗЖ" повинні не перейменовуватися і створювати нові групи, а вибачитися перед українцями та піти з парламенту.

12 травня у ВР було повідомлено про остаточну ліквідацію фракції "ОПЗЖ". Того ж дня співголова депутатської групи "Партія "За майбутнє" Тарас Батенко повідомив, що у ВР зареєстровано законопроект, який унеможливлює спроможність представникам політичної партії "ОПЗЖ" та інших заборонених, відповідно до рішення РНБО, партій балотуватися в майбутні склади парламенту.

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