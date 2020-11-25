Тарас Кремінь не виключив, що деякі учасники освітнього процесу свідомо ігнорують виконання закону про забезпечення функціонування української мови як державної.

Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь після переходу більшості навчальних закладів на дистанційне навчання почав отримувати значно більше скарг щодо порушень мовного законодавства.

Про це Кремінь повідомив у Facebook.

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"До Секретаріату уповноваженого із захисту державної мови почала надходити значно більша кількість скарг щодо порушень закону України “Про забезпечення функціонування української мови як державної” в частині застосування державної мови в освітньому процесі. На жаль, із переходом більшості навчальних закладів на дистанційну форму навчання, кількість таких випадків і форм самих порушень вражає", - написав Кремінь.

Він вважає, що це пов'язано як із відсутністю контролю за виконанням навантаження педагогічними, науково-педагогічними працівниками адміністраціями закладів освіти, так і свідомим ігноруванням учасниками освітнього процесу мовного законодавства.

Кремінь нагадав, що, відповідно до статті 21 закону “Про забезпечення функціонування української мови як державної” мовою освітнього процесу на всіх рівнях (дошкільної, загальної середньої, професійної, професійно-технічної, фахової передвищої та вищої), а також позашкільної та післядипломної освіти в закладах освіти є державна мова.

Кремінь також наголосив на необхідності забезпечення навчання українською жестовою мовою жестомовних здобувачів освіти.

"На жаль, сьогодні більшість педагогічних та соціальних працівників на недостатньому рівні володіють українською жестовою мовою. Тому розвиток української жестової мови, створення доступного мовного середовища для осіб з порушеннями слуху в навчальному процесі, повне забезпечення сучасними навчально-методичними, дидактичними матеріалами, як це визначено чинним законодавством, гідна оплата праці в педагогічній та соціальній сферах - серед пріоритетів, які мають бути визначені управлінцями в сфері освіти та соціальної політики"- зазначив мовний омбудсмен.

Він закликав у разі порушення прав батьків чи прав дітей на навчання державною мовою вихователями, вчителями, викладачами чи іншими педагогічними, науково-педагогічними, соціальними працівниками, фіксувати такі порушення, в тому числі, за допомогою фото-, відео-, аудіозасобів та надсилати скарги як до адміністрацій закладів освіти чи соціальної сфери, так і до уповноваженого із захисту державної мови.

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Автор: Надя Пришляк