Про це сказав Олаф Шольц після переговорів з прем'єр-міністром Данії Метте Фредеріксен.

Федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що Москва зрозуміла, що Захід єдиний у рішучості запровадити жорсткі санкції, якщо Росія здійснить вторгнення в Україну, але він додав, що ситуація залишається напруженою.

Як повідомляє Reuters, про це Шольц сказав після переговорів з прем'єр-міністром Данії Метте Фредеріксен.

"Ще занадто рано говорити, що проблеми урегульовані. Вони є дуже серйозними і залишатимуться ще певний час, тому вони заслуговують нашої уваги", - заявив Шольц.

Канцлер ФРН додав, що Сполучені Штати Америки, Європейський Союз і НАТО діють узгоджено щодо потенційних санкцій, які були дуже добре підготовлені.

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Як повідомляв УНІАН, у листопаді 2021 року міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба запропонував міжнародним партнерам втілити трирівневий пакет стримування Російської Федерації, який серед іншого передбачає економічне стримування завдяки санкціям.

7 лютого федеральний міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок наголосила, що країни Заходу готові понести економічні втрати після запровадження санкцій проти РФ, якщо вона вирішить здійснити подальше вторгнення в Україну.

8 лютого Міністр закордонних справ Австрії Александер Шалленберг заявив, що нові обмежувальні заходи проти РФ у випадку її подальшої агресії проти України будуть болісними для усіх країн, але Австрія їх підтримає.

Сьогодні, 9 лютого, у Києві на спільному брифінгу міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба та міністр закордонних справ, Європейського Союзу і співробітництва Іспанії Хосе Мануель Альбарес Буено заявили, що болючі санкції проти РФ вже готові, але є шанси через дипломатію урегулювати кризу, спричинену накопиченням військ РФ.