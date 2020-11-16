Прокурор Олексій Донський вважає, що Печерський райсуд в ухвалі про взяття під варту екс-президента Віктора Януковича, яку сьогодні скасував апеляційний суд, ймовірно припустився технічної помилки.

Колишнього президента Віктора Януковича не знято з розшуку, незважаючи на скасування ухвали суду про його заочний арешт в рамках розслідування кримінального провадження про масові розстріли людей 18-20 лютого 2014 року.

Про це прокурор Олексій Донський сказав у коментарі УНІАН.

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Він зазначив, що ймовірно Київський апеляційний суд прийняв рішення щодо скасування ухвали Печерського райсуду Києва про взяття Януковича під варту через те, що суд припустився технічної помилки. Якби суд не погодився з аргументами сторони обвинувачення, то скасував би ухвалу Печерського суду без повторного розгляду клопотання слідчого щодо взяття під варту Януковича, пояснив Донський.

"Суд частково задовольнив клопотання адвокатів Януковича. Ми не бачили повного тексту ухвали. Він буде оприлюднений 20 листопада. Але, ймовірно, що ухвалу Печерського суду про тримання під вартою Януковича скасували з якихось технічних підстав, оскільки, якби були підстави скасувати цю ухвалу по суті, то суд скасував би цю ухвалу", - сказав Донський.

За його словами, «це не зрада і не перемога».

«Це означає, що Печерський суд по-новому розглядатиме клопотання слідчого стосовно взяття під варту Януковича в рамках розслідування справи про масові вбивства 18-20 лютого 2014 року», - наголосив Донський.

Окрім того, прокурор пояснив, що скасування ухвали Печерського райсуду не означає, що Янукович зняли з розшуку, і що він не буде взятий під варту в разі затримання, адже суд не скасував його розшук, і до того ж стосовно Януковича діє інша судова ухвала - про взяття під варту в рамках розслідування справи про узурпацію влади.

"В розшуку він знаходиться по обох справах, і діє ухвала про тримання його під вартою в рамках розслідування справи про узурпацію влади", - зауважив Донський.

Згідно з Кримінальним процесуальним кодексом, судові ухвали про взяття під варту підозрюваного в рамках заочного розслідування видаються судом на весь термін досудового слідства, а не на два місяці, як у випадках, коли підозрюваний вже затриманий.

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У випадку з Януковичем Печерський райсуд обмежив чинність своєї ухвали двома місяцями – термін її дії завершився 10 липня. Ймовірно, що саме це стало підставою для рішення апеляційного суду про скасування ухвали Печерського суду і направлення відповідного клопотання слідчого на новий розгляд до цього суду.

Арешт Януковича: що відомо

12 травня Печерський райсуд Києва задовольнив клопотання прокурорів про обрання запобіжного заходу Януковичу у вигляді тримання під вартою без права на внесення застави.

Янукович підозрюється в організації шляхом перевищення влади переслідувань та вбивств учасників масових акцій протесту 18-20 лютого 2014 року у Києві та інших містах України.

Сьогодні, 16 листопада, Київський апеляційний суд скасував заочний арешт Януковича в рамках розслідування справи про масові вбивства «майданівців» 18-20 лютого 2014 року. Також суд призначив новий розгляд в суді першої інстанції клопотання слідчого про обрання Януковичу запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

24 січня 2019 року Оболонський райсуд Києва заочно визнав Януковича винним у державній зраді та пособництві у веденні агресивної війни, засудивши його до 13 років позбавлення волі. Разом з тим суд не визнав доведеною провину екс-президента в посяганні на територіальну цілісність України. Янукович не брав участі у судовому процесі. Після втечі з України в лютому 2014 року він проживає в Росії.

4 травня 2020 року Печерський райсуд Києва обрав Януковичу запобіжний захід у вигляді тримання під вартою як підозрюваному у кримінальному провадженні від 7 листопада 2017 року за фактом захоплення державної влади (ч. 1 ст. 109 Кримінального кодексу України).

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Автор: Дмитро Хилюк