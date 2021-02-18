Янукович, який втік до РФ, вкотре назвав події Революції Гідності "державним переворотом".

Колишній президент України Віктор Янукович, який втік до Росії, в річницю розстрілів на Майдані нагадав про себе і вкотре назвавши події Революції Гідності "державним переворотом".

Читайте такожШмигаль каже, що санкції ЄС проти деяких соратників Януковича " вже відіграли свою роль"Заяву від Януковича оприлюднив його адвокат Віталій Сердюк у соцмережі. "Верховна Рада сьогодні прийняла постанову про так звану "революцію гідності", в реальності – збройний державний переворот 2014 року. Це сумнівне рішення знову розколює українське суспільство, поділяє його на переможців і переможених", - висловив свою думку Янукович.

"Майдан називається "ключовим моментом будівництва Української держави і виразником національної ідеї свободи". З урахуванням подій останніх 7 років в історії України, подібне формулювання звучить знущально", - додав колишній президент, зазначивши, що через 7 років Майдан продовжує розділяти країну.

Він вважає, що в пошуках кращого життя за кордон виїхали понад 10 млн українців, а "злочинці розгулюють на волі або навіть перебувають у владі".

На думку Януковича, іноземці диктують українській владі свої умови.

Не забув у своїй заяві Янукович і про анексований Крим і війну на Донбасі. Однак, на його думку, винна в цьому не Росія, а "саме Майдан, а точніше його лідери, Турчинов, Яценюк, Порошенко". Президент-втікач додав у своїй заяві, що вони "повинні понести найсуворіше покарання".

Постанова Ради про Революцію Гідності

Напередодні річниці розстрілів на Майдані Верховна Рада ухвалила постанову, яка визначає Революцію Гідності одним з ключових моментів становлення української держави і виразником національної ідеї свободи.

Розстріли на Майдані

18-20 лютого 2014 року на Майдані були розстріляні близько сотні протестувальників.

Після розстрілів на Майдані тодішній президент Віктор Янукович втік до Росії, вивозячи "нажите" майно і гроші вантажівками з резиденції в Межигір'ї.

Слідом за Януковичем до РФ втік тодішній прем'єр-міністр Микола Азаров. Крім того, там же переховуються від українського правосуддя і силовики, які брали участь у вбивствах протестувальників.

Розслідування вбивств протестувальників на Майдані триває досі.

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Автор: Ірина Погоріла