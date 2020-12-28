Рахманін, який очолював фракцію півтора року, має намір зосередитися на законотворчій роботі в сфері питань безпеки.

Ярослав Железняк обраний новим головою фракції "Голос".

Про це повідомляється на сайті партії.

"Фракція партії "Голос" у Верховній Раді на своєму засіданні 28 грудня ухвалила рішення про ротацію на посаді голови фракції, задовольнивши заяву Сергія Рахманіна. Новим головою фракції обраний Ярослав Железняк", - йдеться в повідомленні.

Член комітету ВР з питань національної безпеки, оборони та розвідки Рахманін зазначив, що головування у фракції не є "пожиттєвим привілеєм чи довічним ув’язненням", а ротація керівництва є "не тільки нормальним, а й необхідним процесом для молодої політичної сили".

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"2019 року фракція, переважна більшість членів якої вперше стикалися з великою політикою, потребувала на посаді голови людину з необхідним життєвим досвідом і практичними знаннями про реальну політику. Досвід, набутий членами фракції, та здобутий кожним з них особистий авторитет передбачають безболісну зміну керівника фракції. У час, коли безпекові питання набули надзвичайної гостроти, є нагальна потреба зосередитися на цій проблематиці. Мої знання та досвід мають бути максимально використані у цій сфері з огляду на те, що у фракції є політики, спроможні ефективно керувати фракцією. Час, вивільнений від виконання організаційних функцій, дасть змогу більше зосередитися на продуктивній законотворчій роботі", - пояснив Рахманін.

Перший заступник голови комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Железняк подякував колегам за підтримку та Рахманіну "за той фундамент, який він заклав за попередні півтора року".

"Багато функцій я виконував і раніше як заступник голови. Але тепер матиму ще більше відповідальності перед колегами за довіру. Тож буду наполегливо працювати, аби бути не лише наймолодшим керівником фракції в історії парламенту, але й найефективнішим для нашої команди", - прокоментував він.

Повноваження нового голови парламентської фракції "Голосу" набудуть чинності після офіційного оголошення на пленарному засіданні Верховної Ради.

Як повідомив Железняк у своєму Telegram-каналі, заступником голови фракції обрано Романа Костенка.

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Автор: Юлія Петриченко