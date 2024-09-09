У відомстві залишаються "налаштованими на подальший конструктивний діалог".

У Києві розчаровані заявою прем’єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо на адресу воїнів ЗСУ, яка "йде всупереч існуючому рівню довіри та взаємодії між Україною та Словаччиною". Про це повідомляється на сайті Міністерства закордонних справ України.

Зазначається, що українські воїни нині захищають своїх рідних, домівки та країну, а також всю Європу та вільний світ від російських загарбників, позначених латинськими літерами "Z" — символом фашистської естетики сучасної Росії.

"Для українців протидія російській агресії є продовженням історії опору нашого народу тоталітарним режимам у минулому столітті", - йдеться у повідомленні. Відео дня

В МЗС нагадали, що у ХХ столітті український народ поніс багатомільйонні втрати у боротьбі з нацизмом. При цьому мільйони українців чинили збройний спротив у складі різних регулярних армій та рухів опору на боці антигітлерівської коаліції та зробили значний внесок у перемогу над нацизмом та союзниками гітлерівської Німеччини.

"Розраховуємо на обʼєднання зусиль Словаччини та всіх наших європейських партнерів у протидії новітньому російському злу, яке принесло на українську землю звірства, небачені з часів Другої світової війни. Залишаємося налаштованими на подальший конструктивний діалог, який відповідає традиційно теплим і добросусідським відносинам між словацьким і українським народами", - підкреслили у зовнішньополітичному відомстві України.

Скандальна заява Роберта Фіцо

Під час відвідування Музею Голокосту у словацькому місті Середь заявив прем'єр-міністр цієї країни Роберт Фіцо заявив, що в Україні воюють "нацистські війська". За його словами, "війська, які використовують нацистську символіку і часто так поводяться, не можуть воювати в Україні".

Як сказав Фіцо, "ми всі говоримо про фашизм, нацизм і при цьому мовчки терпимо, які є в Україні утворення, абсолютно зрозуміло, що вони належать до груп, які сьогодні заборонені і ми вважаємо їх небезпечними".

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