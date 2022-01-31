Представники 4 країн зустрінуться у Берліні.

Постійний представник Франції при ООН Ніколя де Рів'єр сповістив, що політичні радники лідерів країн "нормандської четвірки" зустрінуться у Берліні 10 лютого.

Як передає кореспондент УНІАН, про це де Рів'єр повідомив перед засіданням Ради безпеки ООН, присвяченим загрозам міжнародному миру і безпеці через стягування російських військ до кордонів України.

Пізніше на засіданні Ради безпеки ООН посол сказав, що ситуація на кордонах України є джерелом глибокого занепокоєння для Франції.

"Нарощення значного військового потенціалу вздовж сусідньої суверенної держави є загрозливою поведінкою. Це породжує законне питання про наміри Росії, особливо з урахуванням того, що ця країна вже порушила територіальну цілісність України. Франція знову підтверджує свою повну підтримку незалежності, суверенітету і територіальній цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів", - сказав він.

"Франція закликає Росію брати участь у заходах з деескалації ситуації, дотримуватися норм міжнародного права і конструктивно долучитись до діалогу в межах започаткованих міжнародних механізмів", - заявив де Рів'єр.

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За його словами, необхідно співпрацювати всім разом заради швидкого зниження напруженості.

Також посол сказав, що Франція підтримує усі зусилля, спрямовані на розвиток діалогу, і висловив сподівання, що європейці повноцінно долучаться до цих зусиль.

Він нагадав, що в рамках "нормандського формату", який об'єднує Німеччину, Францію, Росію та Україну, ці зусилля були відновлені на зустрічі радників 26 січня у Парижі, де було досягнуто згоди про безумовне підтримання режиму припинення вогню на Донбасі та про підтримку Мінських домовленостей.

"Ми будемо докладати зусиль у цьому напрямку на наступній зустрічі, запланованій у Берліні", - сказав де Рів'єр.

Посол зазначив, що під час діалогу повинні бути дотримані фундаментальні принципи, які підтримують європейську безпеку згідно зі Статутом ООН, установчими документами ОБСЄ, в тому числі передбачені Гельсінським заключним актом і Паризькою хартією. До цих принципів належать недоторканність кордонів, незастосування сили і свобода держав обирати або змінювати власні безпекові механізми.

"Ці засади не підлягають обговоренню і не є предметом будь-якого перегляду або переосмислення. Уявленням про сфери впливу не має місця у 21 столітті", - наголосив посол Франції.

"Якщо Росія не обере шлях діалогу і поваги міжнародного права, відповідь буде потужною та об'єднаною. Будь-яке нове порушення суверенітету і територіальної цілісності України з боку Росії призведе до величезних наслідків і серйозної ціни. Європейці працюють над скоординованими обмежувальними заходами і готові разом з партнерами відреагувати", - наголосив посол.

Нормандський формат: що відомо про останню зустріч радників

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 26 січня, у Парижі відбулася зустріч політичних радників "нормандської четвірки". Тривала вона понад вісім годин. В ОПУ пояснили причину затримки.

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак назвав цю зустріч радників лідерів країн "нормандського формату" реанімацією цього формату перемовин.

За результатами зустрічі було погоджено спільне комюніке та домовлено про наступну зустріч за два тижні в Берліні.