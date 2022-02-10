Українська делегація розраховує на конструктивний діалог, каже Єрмак.

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак прибув до Берліна для участі у зустрічі політичних радників лідерів "нормандського формату".

Про це голова ОП повідомив у Facebook.

"Прилетіли з українською делегацією до Берліну. Незабаром розпочнеться друга з початку року зустріч політичних радників лідерів нормандського формату", - написав він.

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Єрмак також повідомив, що у столиці ФРН перший віце-прем’єр-міністр України – міністр економіки Юлія Свириденко сьогодні проведе зустрічі з віце-канцлером, міністром економіки та захисту клімату Робертом Габеком, міністром фінансів Крістіаном Лінднером, міністром економічного співробітництва та розвитку Свенею Шульце, депутатами Бундестагу та представниками німецького бізнесу.

За його словами, на зустрічах обговорять фінансову взаємодію та підтримку, реалізацію проектів двосторонньої економічної співпраці, розвиток транспортного потенціалу обох країн.

В рамках діалогу з німецьким бізнесом планують обговорити подальшу двосторонню взаємодію у сферах розвитку "зеленої" енергетики та водної логістики, транспорту та торгівлі.

"Розраховуємо на конструктивний діалог та позитивні результати після всіх зустрічей. Україна – не сама, і ми жорстко будемо відстоювати власні інтереси", - підкреслив Єрмак.

Як повідомило УНІАН джерело в Офісі президента початок зустрічі був запланований на 14:00 за київським часом, однак з технічних причин був перенесений орієнтовно на 15:00.

Нагадаємо, 26 січня у Парижі відбулася зустріч політичних радників лідерів країн "нормандського формату".

Керівник Офісу президента України Єрмак повідомив, що ця зустріч стала кроком вперед до деескалації ситуації навколо українських кордонів.

За його словами, головним результатом зустрічі стала підтримка всіма учасниками "нормандського формату" сталого режиму припинення вогню на Донбасі.

Сторони домовилися про продовження діалогу і проведення наступної зустрічі через два тижні в Берліні.

Між тим, самі лідери "нормандської четвірки" востаннє збирались на зустріч у форматі відеоконференції в листопаді 2020 року.

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