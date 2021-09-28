За словами очільника ОП, виступ президента мав "потужний ефект" та був як "подих свіжого повітря".

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак заявив, що після виступу президента України Володимира Зеленського на Генасамблеї ООН Україна отримала багато повідомлень та дзвінків від партнерів зі словами підтримки.

Про це він заявив в ефірі програми "Свобода слова на ICTV".

За словами Єрмака, після виступу президента на Генасамблеї ООН Україна отримала багато повідомлень та дзвінків від партнерів із США, Британії, Туреччині зі словами підтримки.

"Тому, безумовно, це мало потужний ефект... Виступ президента був як подих свіжого повітря", - наголосив він.

Читайте також"Тисячі кілометрів загрози на кордоні": Кулеба про "домовленості" Лукашенка та ПутінаОчільник Офісу президента також прокоментував критику Зеленського у бік ООН, яка проігнорувала саміт Кримської платформи.

Він зазначив, що хоча представники ООН ще підписали ухвалену за результатами саміту декларацію, Україна сподівається, що з часом підписантів декларації ставатиме більше.

Крім того, Єрмак детальніше розповів про заклики президента України змінити статут ООН.

"Дуже важливо змінити такі речі як зловживання правом вето, яке ми бачимо останніми роками, як те, що немає рівності між країнами, як те, що цінності та ідеологія, з якою створювалася ООН, повинні повернутися і ті стіни. І саме про це говорив президент під час свого виступу", - пояснив Єрмак.

Як повідомляв УНІАН, Володимир Зеленський під час виступу на загальних дебатах в рамках 76-ї Генеральної асамблеї порівняв ООН із супергероєм на пенсії, а також розкритикував організацію через неучасть у саміті Кримської платформи.

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Автор: Антоніна Доломанжи