Найголовнішим елементом пакету може стати те, чи запровадять, навіть з поступовим перехідним періодом, ембарго на російську нафту.

Шостий пакет санкцій Європейського Союзу проти Російської Федерації буде представлено після Великодня

Про це журналіст Радіо Свобода Рікард Йозвяк повідомив у Twitter.

За його словами, відповідне рішення у ЄС мають прийняти вже після Великодня.

"Шостий пакет санкцій проти Росії ймовірно буде представлений країнам-членам незабаром після Великодня. Першим з великих питань буде те, як багато нафтопродуктів буде включено як повне ембарго на нафту, навіть з періодом поступової відмови, щодо якого буде важко досягти консенсусу", - наголосив Йозвяк.

Як повідомляв УНІАН, 8 квітня Європейський Союз запровадив п'ятий пакет санкцій проти Російської Федерації, який передбачає заборону на купівлю російського вугілля з серпня 2022 року і заборону російським кораблям заходити в порти ЄС. Також заборонені транспортні перевезення до Білорусі й РФ, але для певних товарів є виключення.

У свою чергу президент України Володимир Зеленський наголошує на необхідності посилення тиску на Росію та введення повного енергетичного ембарго.

При цьому радник президента України з економічних питань Олег Устенко запевнив, що відмова країн Заходу від російської нафти не призведе до зростання світових цін на неї, навіть якщо видобуток нафти значно не збільшиться, а це малоймовірно.

11 квітня стало відомо, що Європейська Комісія вже розпочала роботу над шостим пакетом санкцій проти РФ, який містить обмеження на експорт російської нафти.

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