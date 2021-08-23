За словами Шарля Мішеля, необхідно залучати широку міжнародну підтримку для невизнання російської анексії.

За словами президента Європейської Ради Шарля Мішеля, Євросоюз й надалі дотримуватиметься політики невизнання анексії Криму Росією.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Мішель заявив у Києві під час виступу на установчому саміті міжнародної "Кримської платформи" з деокупації півострова.

"Я присутній у Києві, щоби підтвердити незмінну позицію Євросоюзу: ми не визнаємо незаконну анексію Криму і міста Севастополя Росією. Ми продовжуватимемо нашу політику невизнання анексії півострова, і ми будемо далі виступати проти будь-яких порушень міжнародного права. Такі незаконні дії нестимуть загрозу довірі та миру. Ми бачимо підтвердження цьому, яке триває з 2014 року", - наголосив Мішель.

"Наша мета - зробити так, щоб незаконна анексія ніколи не стала легітимізованою. Євросоюз також запроваджує заходи, які допомагають Україні долати наслідки анексії", - сказав Мішель.

Читайте такожУ Києві розпочався саміт "Кримської платформи": онлайн-трансляціяВін нагадав, що з 2014 року Україні було надано більш як 16 мільярдів євро.

Президент Європейської Ради наголосив, що питання Криму має займати високе чільне місце у міжнародному порядку денному. За його словами, необхідно залучати широку міжнародну підтримку для цілісності України та невизнання російської анексії Криму.

Мішель додав, що мілітаризація Криму Росією викликає занепокоєність.

"Ми маємо протидіяти намаганням Росії насильницьки інтегрувати півострів у свої кордони", - наголосив він.

За його словами, усі деструктивні дії РФ у Криму треба припинити.

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Автор: Віталій Саєнко