Шарль Мішель пробуде в Києві два дні.

Голова Європейської ради Шарль Мішель прибув в Україну. Він візьме участь у саміті Кримської платформи.

Про це повідомила віце-прем'єр-міністр України з європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанишина в Twitter.

"Рада вітати в Україні президента Європейської Ради Шарля Мішеля, який прибув для участі в урочистостях з нагоди 30-ї річниці Незалежності України та Кримської платформи", - зазначила політик.

Голова Європейської ради пробуде в Україні два дні - 23 та 24 серпня.

Читайте такожНімеччина змінила свого представника на саміті "Кримської платформи": хто приїде в УкраїнуУ перший день свого візиту він проведе зустріч з прем'єр-міністром Швеції Стефаном Левеном та відвідає офіс Кримської платформи, а також виступить на саміті. 24 серпня європейський політик відвідає заходи, присвячені 30-й річниці Незалежності України.

Як раніше повідомляв УНІАН, командувач Об'єднаних сил союзників НАТО в Неаполі, командувач Військово-Морських сил США в Європі та Африці адмірал Роберт Берк привітав Україну з 30-ю річницею Незалежності.

Автор: Анастасія Горбачова