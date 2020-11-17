На переконання американського дипломата, поки Україна не подолає ці виклики, євроатлантична інтеграція не буде реалізована.

Тимчасова повірена в справах США в Україні Крістіна Квін наголошує, що євроатлантичній інтеграції України заважають російська агресія, корупція і особисті корисливі інтереси певної групи осіб.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Квін сказала під час виступу на онлайн-форумі Коаліції Реанімаційний пакет реформ "Діалоги про реформи: на шляху до Вільнюса".

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Дипломат наголосила, що наразі перед Україною стоять як зовнішні, так і внутрішні виклики на шляху євроатлантичної інтеграції. "З зовнішньої сторони Україна бореться з російською агресією на декількох фронтах: окупація і спроба анексії Криму, Росія веде конфлікт на Донбасі, кібератаки і поширює дезінформацію як з російської території, так і з боку керованих Росією маріонеток, деякі з яких сидять у Верховній Раді навіть сьогодні", - заявила Квін.

Водночас дипломат підкреслила, що не усі виклики України є зовнішніми. "З внутрішньої сторони – це боротьба з корупцією та особистими корисливими інтересами (олігархів - УНІАН), яка є не менш важливою і життєвонеобхідною для протидії дезінформації”, - сказала Квін.

"Поки Україна не подолає ці виклики, вона не буде спроможною забезпечити інтеграцію", - підкреслила Квін.

Вона нагадала, що президент України Володимир Зеленський отримав від народу мандат на боротьбу з корупцією і щоб змусити уряд працювати краще заради простих людей.

Квін переконана, що Зеленський добився певного прогресу, скасувавши депутатську недоторканність у парламенті, а також завдяки ряду ухвалених Верховною Радою реформ, зокрема й щодо ринку землі.

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Водночас, як заявила дипломат, сьогодні в Україні "олігархи ще більше поглинають депутатів Верховної Ради, суддів та інших осіб для підриву порядку денного президента". На її переконання, олігархи докладають зусиль, аби політична система була підлаштована під їхні інтереси.

Тимчасова повірена підкреслила, що особисті інтереси певних осіб поєднуються з інтересами Росії і російських маріонеток з метою "поширення антизахідного нарративу, особливо через медіа-холдинги і соціальні мережі".

Вона додала, що ці особи поширюють твердження, що західні партнери України нібито намагаються керувати українськими внутрішніми справами із-за кордону. "На нашу думку, цей нарратив є дуже неправдивим, оскільки насправді він перевертає реальність з ніг на голову”, - сказала Квін.

Також вона нагадала, що допомога й підтримка західних партнерів для України надається відповідно до запиту України.

"Я би сказала, що певні корисливі особисті інтереси намагаються здійснювати зовнішній контроль над Україною. Їхня головна мета – особисте збагачення, здобуте у будь-який можливий спосіб, в тому числі за допомогою хабарництва, примусу і навіть приєднання до зовнішніх сил, які бажають бачити провал євроінтеграції України", - наголосила Квін.

При цьому дипломат підкреслила, що для перемоги над цими силами необхідно зміцнювати інституції, які зможуть притягувати цих осіб до відповідальності за спроби руйнування євроінтеграційних зусиль українського народу.

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Автор: Віталій Саєнко