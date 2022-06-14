Остаточне рішення повинна прийняти Європейська рада.

Єврокомісія наполягатиме на наданні Україні статусу кандидата в члени Європейського Союзу. Водночас остаточне рішення залишається за Європейською радою.

Про це пише американське видання Politico з посиланням на інформоване джерело.

"Європейська комісія рекомендуватиме надати Україні офіційного статусу країни-кандидата в ЄС, за словами кількох офіційних осіб, знайомих із обговореннями, які відбулися під час дебатів між членами комісії у понеділок", - повідомило джерело.

Як зазначає видання, влада України неодноразово підкреслювала, що цей статус "забезпечить безцінне моральне піднесення під час війни".

"Комісія не забуває, що Україна – єдина країна в Європі, де люди загинули, де в людей стріляли, бо вони були на вулицях із прапорами ЄС. Тепер ми не можемо сказати їм: "Вибачте, хлопці, ви розмахували не тим прапором" , - додало джерело Politico.

Водночас представник Єлисейського палацу заявив, що цей статус стане лише початком тривалого процесу вступу країни в ЄС.

"Щойно Україна потенційно отримає статус кандидата, ми також маємо побачити, коли почнуться переговори. І ви знаєте, що методологія членства в ЄС передбачає переговори щодо глав та оборотні переговори залежно від того, як розвивається країна. Тому є вимоги, що відповідають стандартам ЄС, і у будь-якому випадку вони будуть дуже вимогливими до України", – заявив представник.

Як повідомляв УНІАН, 28 лютого президент Володимир Зеленський підписав заявку на членство України в Європейському Союзі.

Після подачі заявки України, аналогічні заявки подали і Грузія з Молдовою.

8 червня Європарламент підтримав резолюцію з рекомендацією Євросоюзу надати Україні статус кандидата на членство в ЄС.

Наразі Єврокомісія готує висновок щодо відповідності України критеріям членства в Євросоюзі.

Вже наступного тижня очікується рішення ЄК, після чого рішення ухвалюватиме Європейська рада. Засідання має відбутися 23-24 червня.

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