Президент України закликав фракцію «Слуга народу» підтримувати важливі для держави законопроекти.

Президент Володимир Зеленський назвав закони, ухвалення яких є надважливим для України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на черговому з'їзді партії «Слуга народу» у Києві.

«Сьогодні для України надважливими є закони, що закінчать земельну реформу, децентралізацію, запровадять народовладдя, закони, необхідні для судової реформи, економічного зростання, пенсійного забезпечення, амністії капіталів, подолання корупції, відновлення справедливості та виконання всіх інших наших обіцянок», - зазначив Зеленський.

«Програма президента і партії «Слуга народу» - саме це наш порядок денний. Жодні правки будь-кого не зупинять нас на цьому шляху», - додав президент.

Володимир Зеленський закликає парламентську фракцію «Слуга народу» підтримувати важливі для держави законопроекти.

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«На мою думку, у вас можуть бути дискусії щодо деталей, але коли мова йде про принципові, важливі для країни речі, на табло завжди має бути щонайменше 226 наших голосів, голосів «Слуги народу». Вам має бути байдуже, як голосують інші партії, нехай це залишиться на їхній совісті», - заявив він.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні у столиці проходить 11-ий з'їзд партії "Слуга народу".

У порядку денному з'їзду партії - 7 питань, зокрема, звіт про результати щорічного внутрішньопартійного фінансового аудиту партії за доходами і витратами, схвалення нових редакцій статуту та програми партії, обрання керівних органів.

З'їзд партії "Слуга народу": новини на тему

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Автор: Костянтин Гончаров