Омбудсмен запевнила, що в межах своїх повноважень сприятиме поновленню їхніх прав та візьме під особистий контроль розв'язання наявних проблемних питань.

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова зустрілася зі звільненими з іракського полону українцями Євгеном Фоменковим та Олександром Санпітером.

Про це омбудсмен повідомила на своїй сторінці у Facebook.

Читайте такожАваков про оголошений в РФ заочний арешт Марківа: на злодію і шапка горить

"До мене завітали Євген Фоменков та Олександр Санпітер, які повернулися на Батьківщину з іракського полону, де їх утримували в заручниках з липня 2017 року", - написала вона.

Денісова зазначила, що обговорила зі звільненими українцями проблемні питання, розв’язання яких допоможе швидше адаптуватися після пережитого в Іраку.

Фоменков та Санпітер написали відповідні звернення до омбудсмена.

"Зі свого боку запевнила, що в межах своїх повноважень сприятиму поновленню їхніх прав та свобод, зокрема візьму на особистий контроль розв'язання зазначених проблемних питань", - наголосила вона.

Звільнення з іракського полону українців

9 грудня українські громадяни Євген Фоменков та Олександр Санпітер, яких захопили й утримували на території Іраку з липня 2017 року, повернулись в Україну.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Антоніна Доломанжи