Кіра Рудик зазначила, що, зокрема, має на увазі поведінку Полякова в таксі.

Народний депутат від "Голосу" Кіра Рудик зауважує, що з'являється все більше інформації щодо "достатньо дивних" обставин смерті народного депутата від групи "Партія "За майбутнє" Антона Полякова.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона сказала у коментарі журналістам.

"Наразі ми маємо все більше і більше інформації щодо достатньо дивних обставин його смерті", - сказала вона.

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На уточнення, про які дивні обставини йдеться, Рудик пояснила: "Дивні - це щодо того, що сталося, щодо його поведінки в таксі. Він почував себе дуже погано. За словами людей, які були присутні, його нудило. І це не схоже на попередні висновки щодо зупинки серця".

Як повідомляв УНІАН, поліція встановлює обставини смерті народного депутата Антона Полякова. За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) КК України з приміткою "Природна смерть".

Раніше у соцмережах про смерть народного депутата від групи "Партія "За майбутнє" Антона Полякова написали відкликаний напередодні з посади голови парламенту Дмитро Разумков та депутат від "Слуги народу" Юлія Гришина.

За словами Гришиної, Полякову стало погано в таксі.

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Автор: Таня Поляковська