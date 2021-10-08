У МВС розповіли, що вивчають записи камер спостереження, щоб встановити, де був Антон Поляков до смерті і з ким.

Правоохоронці відпрацьовують дві версії смерті народного депутата Антона Полякова.

Про це повідомляє "Страна" із посиланням на джерело в МВС.

"Версій дві. Або він сам отруївся чимось, або його отруїли. Зараз знайдемо, де він був і що робив перед посадкою в таксі, і багато чого буде зрозуміло", - повідомило джерело.

У МВС також повідомили, що збоїв у роботі системи відеоспостереження Smart City у Києві цієї ночі не було, тому архів із записами зберігся. Зараз дані з камер вивчають, щоб встановити, де був Поляков до смерті та з ким.

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Як повідомила генеральний прокурор Ірина Венедиктова у Facebook, причини смерті Полякова встановлюватимуть під час розтину в найближчі години.

"Причини смерті будуть встановлюватися під час розтину, що відбудеться вже в найближчі години. Розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 КК України. Досудове розслідування доручено слідчим СУ ГУ Нацполіції в м. Києві. Автомобіль оглянутий і вилучений, водія допитують слідчі", - підкреслила Венедіктова.

Як повідомляв УНІАН, вранці 8 жовтня 2021 року стало відомо, що нардепа Антона Полякова знайшли мертвим в Києві. Поліція повідомила, що встановлює обставини смерті політика - розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України з позначкою "природна смерть". Подробиці смерті нардепа Полякова вже розповіли в поліції.

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Автор: Олександр Топчій