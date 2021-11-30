Денис Шмигаль заявив, що РФ хотіла повалити прозахідний уряд України

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Російська Федерація готувала державний переворот в Україні. Основною метою Москви було повалення прозахідного уряду.

Про це політик заявив в інтерв'ю Reuters.

"У нас є секретні дані, які свідчать про особливі наміри (розпалити переворот, - ред.)", - заявив Шмигаль.

При цьому він вказав, що за цим безумовно стоїть російська держава. За його словами, нарощування військ РФ на кордоні з Україною – частина російських зусиль, спрямованих на протидію вступу України до Європейського Союзу.

Читайте також"Держпереворот" в Україні: Корнієнко розповів, скільки платити за долю у завтрашніх протестах під РадоюКрім того, український прем'єр зазначив, що розвідка України зафіксувала "зовнішні сили", які намагалися розпалити в країні народне повстання та переворот.

"В українському суспільстві немає революційних настроїв. Ми розуміємо, що був вплив ззовні, щоб посилити протести в Києві, зробити їх сильнішими. Наша Секретна служба проводить спеціальне розслідування", - підсумував Шмигаль.

"Держпереворот" в Україні - що відомо

26 листопада на прес-марафоні "30 питань президенту України" Володимир Зеленський заявив про наявну інформацію щодо обговорення між певними представниками України та Росії можливої участі бізнесмена Ріната Ахметова в здійсненні державного перевороту в Україні. За словами президента, держпереворот планують на 1-2 грудня.

Американський президент Джо Байден висловив занепокоєння у зв'язку із заявою президента України Володимира Зеленського про підготовку в країні держперевороту.

Служба безпеки України розслідує провадження за фактом підготовки окремими громадянами України та РФ дій з метою захоплення державної влади.

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія не виключає, що згодом ситуація з держпереворотом стане предметом закритого засідання Комітету безпеки Верховної Ради України.

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Автор: Анастасія Горбачова