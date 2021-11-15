Лідер фракції "Батьківщина" Юлія Тимошенко підтримала ініціативу Порошенка зустрітися з президентом України.

Народний депутат України Петро Порошенко (фракція "Європейська солідарність") закликає президента України Володимира Зеленського найближчим часом зустрітися з керівниками фракцій парламенту.

Про це він сказав на засіданні Погоджувальної ради лідерів фракцій та голів комітетів парламенту.

Він наголосив, що така зустріч, на якій порушувались би питання загроз для національної безпеки України, щодо кризи в енергетичній сфері, а також кризи з COVID-19 та економічної кризи, мала б відбутися якнайшвидше.

"Прошу позбутися своїх страхів. Ворог не в Україні, ворог зараз біля воріт і гримає в наші двері", - сказав Порошенко.

Лідер фракції "Батьківщина" Юлія Тимошенко підтримала ініціативу Порошенка зустрітися з президентом України.

Вона зазначила, що зустріч Зеленського із лідерами фракцій мала б бути проведена в закритому режимі з тим, щоб обговорити ситуацію щодо загрози війни з Росією.

Вона також додала, що дивно виглядає, коли весь світ говорить про таку загрозу, а Україна робить вигляд, що нічого не відбувається.

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Як повідомляв УНІАН, Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомило, що РФ зосередила біля кордонів України і на окупованих територіях угруповання військ чисельністю 90 тис. осіб.

31 жовтня в американському виданні The Washington Post вийшла стаття, у якій йшлося про збільшення кількості російських військ та техніки поблизу кордонів України. Зазначалося, що ці маневри спричинили серйозне занепокоєння в урядових колах США та Європи.

Автор: Надя Пришляк