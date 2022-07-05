Його власником є банк, що входить до холдингу російського підприємця Рустама Таріко.

Накладено арешт на активи компанії-дистриб’ютора алкогольних напоїв та комерційного банку, якими володіє громадянин РФ.

Про це повідомили у Службі безпеки України.

"Встановлено, що частина прибутку цих підприємств йшла на підготовку та ведення війни проти України та її ослаблення. Загалом орієнтовна вартість арештованого судом майна обох юросіб сягає майже 880 млн грн, а корпоративних прав – понад 1,2 млрд грн", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що СБУ продовжує досліджувати всі обставини діяльності цих підприємств у межах кримінального провадження, розпочатого за двома статтями ККУ.

"Тривають комплексні заходи щодо вилучення заблокованих активів на користь нашої держави", - йдеться в повідомленні.

Під арештом тепер рухоме, нерухоме майно і корпоративні права компанії-дистриб’ютора алкогольних напоїв та одного із комерційних банків. СБУ не повідомляє назви установ, але зазначає, що кінцевим бенефіціаром є громадянин країни-агресора.

На фото, наданих СБУ, можна побачити будівлю по вулиці Саксаганського в Києві, де розташований Forward Bank.

Власником фінустанови, відповідно до даних з відкритих реєстрів, є ЗАТ "Банк Русский Стандарт", один із найбільших банків Росії.

Власником холдингу "Русский Стандарт", що об’єднує ТОВ "Русский Стандарт Водка" (крупный производитель водки), АТ "Банк Русский Стандарт", АТ "Русский Стандарт Страхование" тощо, є російський підприємець Рустам Таріко.

Як повідомляв УНІАН, через війну РФ проти України 6 квітня США запровадили санкції проти "Альфа-Банку". У березні Великобританія також запровадила санкції проти "Альфа-Банку Росія", але виключила з-під їх дії "Альфа-Банк Україна" як окрему юридичну особу.

Раніше засновники Alpha Group (Михайло Фрідман, Петро Авен та Герман Хан) потрапили під санкції Великої Британії та Євросоюзу.

У квітня також стало відомо, що суд заарештував активи компаній Фрідмана в "Альфа-банку" майже на пів мільярда гривень. Олігарх через свій банк намагався легалізувати активи на загальну суму 1,1 млрд гривень.

Також суд заарештував активи виробника мінеральної води "Моршинської", що належать російському олігарху Фрідману.

Вас також можуть зацікавити новини: