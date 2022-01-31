Глава шведської дипломатії Анн Лінде під час розмови з українським колегою Дмитром Кулебою підтвердила відданість принципу "жодних рішень щодо України без України".

Швеція не має наміру здійснювати евакуацію з України співробітників свого посольства і членів їхніх родин. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба провів телефонну розмову з міністром закордонних справ Швеції Анн Лінде, питання евакуації також обговорювалося.

Про це повідомляє прес-служба МЗС України.

Так, розмова відбулася в контексті активних дипломатичних зусиль задля зміцнення безпеки України та українських громадян на тлі агресивних дій Російської Федерації.

Кулеба детально поінформував Лінде щодо актуальної безпекової ситуації поблизу державного кордону та на тимчасово окупованих РФ територіях України, масовану російську дезінформацію та зусилля РФ із підриву економічної та фінансової стабільності України.

Своєю чергою глава шведської дипломатії підтвердила непохитну підтримку Швецією суверенітету та територіальної цілісності України, відданість принципу "жодних рішень щодо України без України".

Вона також запевнила Кулебу в активній підтримці втілення комплексному пакету стримування Росії, аби демотивувати її від агресивних планів проти нашої держави та Європи загалом. У цьому контексті співрозмовники обговорили питання нових санкцій ЄС проти Росії.

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Також Лінде повідомила, що Швеція наразі не має намірів здійснювати евакуацію членів родин і співробітників шведського посольства в Києві.

Евакуація дипломатів з України: що відомо

Як повідомляв УНІАН, через загрозу воєнного вторгнення Росії США, Велика Британія, Австралія та Німеччина повідомили МЗС України про наміри здійснити евакуацію членів родин і частини співробітників своїх посольств або дозволити їм добровільно залишити територію України.

25 січня Канада також оголосила про намір тимчасово вивезти з України членів родин дипломатичних співробітників, зокрема дітей до 18 років та членів сімей, які їх супроводжують. 30 січня Канада тимчасово відкликала другорядний персонал зі свого посольства в Україні.

На території України розташовується 129 посольств та консульських установ іноземних держав, а також представництв міжнародних організацій.

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