Малюська зіронізував, що після закінчення війни "може й потреби в законі не буде", бо не буде олігархів.

Венеційська комісія рекомендувала Україні відкласти імплементацію закону про олігархів через війну, сказав міністр юстиції Денис Малюська у відеозверненні.

За його словами, ключовою темою засідання Венеційської комісії був український закон про олігархів. При цьому Малюська нагадав, що умовою для початку перемовин про вступ України до ЄС стала імплементація закону про олігархів відповідно до висновку Венеційської комісії. "Таку умову нам спустила Єврокомісія. Це одна з семи умов, виконання яких призведе до того, що ми почнемо перемовини про вступ до ЄС. Більше того, Єврокомісія поставила таку ж саму умову для Грузії та Молдови", - зазначив міністр.

Малюська зазначив, що цей висновок Венеційської комісії з нетерпінням чекала влада, експерти, громадськість. При цьому пожартував, що особливо його чекали олігархи, які розраховували, що український закон отримає "нищівну критику" і це призведе до того, що "закон просто похоронять". "Одразу скажу – цього не відбулося", -- сказав міністр юстиції. При цьому зазначив, що дискусії були "вкрай важкими".

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"Ключове рішення, яке прийняла Венеційська комісія - рекомендувати Україні відкласти імплементацію закону про олігархів. Чому? І це досить детально обговорено на засіданні – з огляду на війну. Чому війна важлива? Справа в тому, що війна істотно змінює баланс сил в Україні, істотно зменшує вплив олігархів, і це як руйнування їхніх підприємств, так і функціонування органів державної влади під час війни. Тому належним чином оцінити вплив закону про олігархів на політичну систему, на правову систему, вкрай складно", - розповів Малюська.

За його словами, тому комісія рекомендує почекати, і вже після перемоги потім визначитись з законодавством про олігархів: імплементувати, змінювати. "А може взагалі тоді олігархів не буде і потреби в законі не буде і його потрібно буде і скасувати", - зазначив Малюська.

Міністр наголосив, що закон про олігархів поки що "на паузі", але після війни до цього питання повернуться, "якщо вони ще залишатимуться олігархами, а не стануть звичайними порядними бізнесменами".

"Війна творить чудеса з політиками і будемо сподіватися, що створить чудеса з олігархами", - підсумував він.

Закон про олігархів - що відомо

Як повідомляв УНІАН, 5 листопада 2021 року президент України Володимир Зеленський підписав закон про олігархів.

В ньому визначалися критерії визнання людини олігархом. Також у законі передбачено, що про контакти з олігархами або їхніми представниками мали обов’язково повідомляти всі посадові особи, від рішень яких залежать доля суспільства чи державні рішення.

У червні 2022 року президент Володимир Зеленський увів у дію рішення Ради національної безпеки про реєстр олігархів.

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