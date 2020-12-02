Члени комітету знову повернуться до цього питання, але вже завтра на окремому засіданні комітету о 12:00.

Комітет Верховної Ради України з питань правоохоронної діяльності сьогодні не домовився щодо єдиного законопроекту про відновлення відповідальності за декларування недостовірної інформації.

Як передає кореспондент УНІАН, на порядку денному сьогоднішнього засідання було два законопроекти, які стосуються цього питання.

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Йдеться про президентський проект закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відновлення відповідальності за декларування недостовірної інформації та неподання суб'єктом декларування декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування" (№ 4434) та депутатський проект закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відновлення відповідальності за декларування недостовірної інформації та за неподання суб’єктом декларування декларації" (№ 4441).

Як зазначив під час засідання голова комітету, народний депутат від "Слуги народу" Денис Монастирський, ці законопроекти – президентський та від депутатської робочої групи, по суті, є альтернативними.

"Зараз стоїть питання про те, щоб ми могли розглянути ці дві ініціативи і звести їх до єдиної, яка би могла бути підтримана залом за процедурою ad hoc, а для цього потрібна, фактично, згода всіх фракцій і груп. По-іншому це не може працювати, по-іншому – ми відкочуємося, як мінімум, на два тижні з розглядом цього законопроекту", - пояснив він.

Так, повідомив депутат, було напрацьовано третій законопроект, який був узгоджений фракціями ВР. Він був переданий комітету сьогодні після наради в парламенті, яка відбулася о 12:00.

Говорячи про спільні та відмінні позиції цього третього законопроекту від двох інших, Монастирський зауважив: "Стаття 336-2 – декларування недостовірної інформації – передбачає умисне внесення суб'єктом декларування завідомо недостовірних відомостей. Стартує кримінальна відповідальність за це з 500 прожиткових мінімумів – це з мільйона гривень. Це вдвічі більше, ніж було раніше".

Крім того, додав він, було виділено кваліфікуючі обставини, що якщо брехня в декларації перевищує 4 тис. прожиткових мінімумів або 8 млн 400 тис. грн, то в такому разі передбачається відповідальність або у вигляді штрафу від 3 тис. до 5 тис. неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 51 тис. до 85 тис. грн), або у вигляді громадських робіт, або у вигляді обмеження волі на строк до 2 років.

"Це основна відмінність від президентського і від законопроекту робочої групи", - сказав Монастирський.

За його словами, неподання декларації вважатиметься кримінальним правопорушенням, а саме кримінальним проступком.

"Основна дискусія і дебати велися протягом останнього тижня навколо того, що це має бути обмеження волі або позбавлення волі при певній сумі. Вийшли на те, що має бути обмеження волі, стартуючи з 4 тис. прожиткових мінімумів, тобто 8 мільйонів 400 тисяч", - зауважив голова комітету.

Під час обговорення цього питання члени комітету, зокрема, наголошували, що по цій тематиці було зареєстровано ще ряд законопроектів, які тоді також необхідно розглянути, а також лунали пропозиції відкласти обговорення цього законопроекту на завтра, тому що сьогодні по цьому питанню немає узгодження.

У підсумку депутати підтримали пропозицію провести завтра о 12:00 окреме засідання комітету, присвячене лише цьому питанню.

Чи відновлять відповідальність за недостовірне декларування?

2 грудня, під час засідання ВР її голова Дмитро Разумков закликав керівників фракцій та груп о 12:00 зібратися на півгодинну нараду щодо вирішення питання з електронним декларуванням.

Пізніше народний депутат від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко заявив, що 3 грудня на розгляд Верховної Ради буде винесено законопроект про відновлення відповідальності за недостовірне декларування. "Яке рішення прийняте щодо декларування, яке "зніс" Конституційний суд? Сьогодні на нараді голів фракцій зі спікером Разумковим було прийняте таке рішення - завтра на розгляд Верховної Ради нарешті буде винесений закон про відновлення відповідальності за недостовірне декларування та взагалі за його відсутність", - повідомив Гончаренко.

За його словами, саме цим сьогодні на своєму засіданні займатиметься Комітет ВР з питань правоохоронної діяльності. "Базою для нього стане законопроект, що напрацьований робочою групою парламенту, а не президентський законопроект", - додав депутат.

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Автор: Тетяна Поляковська