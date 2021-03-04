Також в порядку денному ряд законопроектів щодо оподаткування доходів від організації та проведення азартних ігор.

Сьогодні Верховна Рада планує розглянути законопроекти про обіг цивільної вогнепальної зброї та бойових припасів до неї.

Читайте такожРада сьогодні заслухає звіт генпрокурора, розгляне законопроект про обіг зброї та план вакцинаціїЯк передає кореспондент УНІАН, також в порядку денному ряд проектів законів щодо оподаткування доходів від організації та проведення азартних ігор.

Крім того, передбачається розгляд законопроектів, які стосуються енергетичної ефективності, скасування маркування контрольними марками примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних, автомобільного транспорту. Також народні депутати планують розглянути законопроекти про перелік об'єктів права державної власності, що не підлягають приватизації.

Серед іншого у порядку денному - законопроект щодо удосконалення окремих питань виконання військового обов'язку та ведення військового обліку, законопроекти "Про внесення змін до закону України "Про рекламу" щодо протидії дискримінації за ознакою статі", а також "Про внесення змін до статті 12 закону України "Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України" щодо встановлення альтернативної підсудності справ, учасники яких проживають на території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя».

Крім того, народні депутати планують розглянути ряд проектів постанов про перейменування населених пунктів.

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Автор: Надя Пришляк