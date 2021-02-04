Також передбачається розгляд законопроекту щодо надання допомоги з часткового безробіття на період карантину.

У четвер, 4 лютого, Верховна Рада збирається розглянути 55 проєктів законів і постанов.

Як говориться в порядку денному засідання на сайті парламенту, Рада планує розглянути законопроект про обіг цивільної вогнепальної зброї та боєприпасів до неї.

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Як передає кореспондент УНІАН, цей проект закону за черговістю у переліку законопроектів для ухвалення сьогодні перебуває досить далеко, тому депутати можуть не встигнути його розглянути.

Серед законопроектів, запланованих до розгляду у другому читанні, зокрема, щодо упорядкування окремих питань захисту викривачів, "Про ветеринарну медицину та благополуччя тварин", щодо оптимізації дорожнього будівництва та удосконалення законодавства у сфері містобудівної діяльності, щодо надання допомоги по частковому безробіттю на період карантину, щодо удосконалення правового регулювання дистанційної роботи, щодо обліку трудової діяльності працівника в електронній формі.

Також депутати планують розглянути проект постанови «Про Національний план вакцинації населення України проти COVID-19».

Першим питання порядку денного засідання парламенту передбачено розгляд у другому читанні проект закону «Про фінансовий лізинг».

Крім того, ВР намір розглянути законопроекти щодо приватизації об'єктів так званої «великої приватизації», про систему громадського здоров’я, щодо детінізації виробництва сільськогосподарської продукції, щодо розвитку телекомунікаційних мереж.

Загалом, більше половини з внесених у порядок денний документів лишилися ще з минулого тижня, додалися тільки "транспортні" проєкти законів.

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Автор: Надя Пришляк