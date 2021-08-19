На рівні президентів будуть представлені: Латвія, Литва, Естонія, Польща, Словаччина, Угорщина, Молдова, Словенія, Фінляндія.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба оголосив повний список учасників устаноновчого саміту "Кримської платформи з деокупації півострова".

Як передає кореспондент УНІАН, про це Кулеба повідомив під час онлайн-брифінгу.

"23 серпня засновниками "Кримської платформи" стануть 44 держави й міжнародні організації. Це 14 глав держав, урядів і Європейського Союзу. На рівні президентів будуть представлені: Латвія, Литва, Естонія, Польща, Словаччина, Угорщина, Молдова, Словенія, Фінляндія. Також у "Кримській платформі" візьме участь президент Європейської Ради (Шарль Мішель). На рівні премєр-міністрів будуть представлені: Румунія, Грузія, Хорватія, Швеція. Дві держави будуть представлені на рівні глав парламентів: – це Чеська Республіка і Швейцарія", - наголосив Кулеба.

Читайте такожЗеленський назвав мету Кримської платформиТакож 14 держав будуть представлені на рівні міністрів закордонних справ: Туреччина, Франція, Німеччина, Іспанія, Італія, Бельгія, Австрія, Нідерланди, Люксембург, Ірландія, Данія, Болгарія, Чорногорія, Північна Македонія,

Крім того, дві держави - на рівні міністрів оборони: Велика Британія і Португалія.

Водночас, США будуть представлені особистим посланцем президента Джо Байдена міністром транспорту Пітером Буттіджеджом.

Норвегію представлятиме державний секретар МЗС Аудун Халворсен.

Ще участь у саміті візьме три міжнародні організації (НАТО, Рада Європи, ГУАМ) і Європейська комісія на чолі з виконавчим віце-президентом Єврокомісії за напрямом "Економіка, яка працює для людей та фінансових послуг" Валдісом Домбровскісом.

Зокрема, НАТО представить заступник генерального секретаря Мірча Джоане, Раду Європи - генеральний секретар Марія Пейчинович-Бурич, ГУАМ - генеральний секретар Алтай Ефендієв.

Крім того 7 держав будуть представлені на рівні послів: Нова Зеландія, Мальта, Японія, Австралія, Кіпр, Канада та Греція.

Автор: Віталій Саєнко