Кажуть, що народний депутат Ілля Кива не був за кермом авто.

Народного депутата від "Опозиційної платформи – За життя" Іллю Киву правоохоронці не затримували, а лише зупинили автомобіль, в якому він їхав.

Про це УНІАН повідомило джерело у фракції "ОПЗЖ",

За даними джерела, нібито автомобіль, в якому їхав Кива, порушив правила дорожнього руху, але за кермом був не сам депутат.

"Їх зупинили з метою перевірки документів на автотранспортний засіб. Приїхала слідчо-оперативно група. Перевірила, і ніякого затримання не було", - повідомили у фракції.

При цьому співрозмовник агентства додав, що інформація щодо інциденту ще з'ясовується.

Як повідомлялося, сьогодні, 1 листопада, деякі ЗМІ поінформували, що у Києві на Столичному шосе нібито затримали Киву.

Джерела УНІАН у правоохоронних органах підтвердили, що поліцейські зупинили авто з Кивою, але не затримували.

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Коментуючи ситуацію Ілля Кива заявив, що йому "хотіли підкинути заборонені предмети". За словами депутата, з ним сталася "спроба провокації". До свого посту Кива також додав відеозапис з місця подій.

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Автор: Надя Пришляк