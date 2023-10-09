ВАКС задовольнив клопотання детективів НАБУ, погоджене прокурором.

Мера міста Суми Олександра Лисенка, підозрюваного в отриманні хабаря, відсторонено від займаної посади.

Як повідомила Спеціалізована антикорупційна прокуратура, 9 жовтня 2023 року слідчий суддя ВАКС задовольнив клопотання детективів НАБУ, погоджене прокурором САП, та відсторонив від займаної посади мера міста Суми, якого спільно з директором Департаменту інфраструктури Сумської області викрито на проханні та одержанні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі, а саме 2 130 000 гривень.

Зазначається, що термін відсторонення – 2 місяці.

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Затримання мера Сум на хабарі

2 жовтня правоохоронці затримали мера Сум Олександра Лисенка та директора департаменту інфраструктури міста Олександра Журбу на отриманні частини хабара у розмірі 1,4 млн грн. За даними слідчих, фігуранти вимагали понад 2 млн грн з місцевої компанії, яка займалася вивезенням сміття.

3 жовтня Сумському міському голові та директору Департаменту інфраструктури Сумської області повідомили про підозру. Їхні дії кваліфіковані за ч. 4 ст. 368 КК України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою).

4 жовтня Вищий антикорупційний суд обрав Лисенку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 3 млн грн.

А вже 6 жовтня прес-служба Вищого антикорупційного суду повідомила, що за міського голову Сум Лисенка напередодні внесли заставу.

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