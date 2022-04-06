Фактично імпортні та експортні операції з державою-агресором повністю зупинилися з початком війни.

Президент України Володимир Зеленський провів нараду з членами Кабінету міністрів, на якій дав доручення запровадити ембарго на торгівлю з Росією.

Про це повідомляється на офіційному сайті Офісу президента.

"Президент дав уряду доручення формалізувати припинення товарообігу України з Росією. Фактично імпортні та експортні операції з державою-агресором повністю зупинилися з початком війни", - йдеться в повідомленні.

Крім того, зазначається, що на засіданні обговорили виконання державного бюджету.

"Учасники наради обговорили можливі джерела наповнення державної скарбниці. Зокрема, це донорська допомога, спеціальні права запозичення від МВФ тощо. За несприятливого розвитку подій розглядається можливість тимчасового скорочення окремих соціальних видатків, починаючи з травня. Для недопущення реалізації такого сценарію, як зазначили учасники зустрічі, необхідно якнайшвидше запустити роботу вітчизняної економіки – як важкої промисловості, так і малого й середнього бізнесу", - йдеться в повідомленні.

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