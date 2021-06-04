Секретар РНБО зазначив, що законопроект щодо ліквідації олігархічної системи в Україні - це не останній законодавчий акт з цього питання.

Президент Володимир Зеленський доручив відповідним державним органам у термін за два тижні підготувати додаткові законопроекти щодо деолігархізації в Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу після засідання Ради національної безпеки і оборони заявив секретар РНБО Олексій Данілов.

За його словами, сьогодні на засіданні розглядалося питання виконання рішення від 15 квітня 2021 року щодо розроблення закону про статус олігархів ("Про запобігання загрозам національній безпеці, пов'язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархів)" (проект № 5599).

"Був звіт заступника керівника Офісу президента Андрія Смирнова з цього питання. Ми звернули увагу, що не всі органи відпрацювали у належний спосіб цей законопроект. Сьогодні вони отримали ще одне, додаткове протокольне доручення активізувати цю роботу, тому що цей закон - це "первинна ластівка" у мережі законів, які мають поставити край олігархічно-економічній системі, яка до цього часу, на превеликий жаль, існує в нашій країні", - наголосив Данілов.

Секретар РНБО зазначив, що законопроект про статус олігархів - це не останній законодавчий акт з цього питання.

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Він уточнив, що для обговорення цього питання були запрошені керівники усіх провідних українських органів, які мають цим питанням займатися, і зокрема, перш за все, це керівники Національного антикорупційного бюро України, Державного бюро розслідувань, Антимонопольного комітету, голови комітетів Верховної Ради, а також на засіданні з цього питання виступив голова Виконавчого комітету реформ Міхеїл Саакашвілі.

За словами Данілова, відбулася "палка дискусія".

"Зараз слово щодо цього питання - на боці Верховної Ради. Ми будемо чекати найближчим часом, у який спосіб там будуть розгортатися події з цим законопроектом. Президент наполягає, аби він був прийнятий якомога скоріше. Він порівняв його спочатку з законом про землю для того, щоби ми починали цей процес - був прийнятий первинний закон, після нього були прийняті додатково 11 нормативно-правових актів, в тому числі законів, для того, щоби це зрушилося з місця", - сказав Данілов.

"Ще раз наголошую, антиолігархічний закон або закон про олігархів, як кажуть у народі - це первинна частина усієї цієї низки законодавчих актів, які найближчим часом (треба ухвалити - УНІАН). Дав президент доручення - два тижні відповідним органам (щоб підготувати), і через два тижні ви побачите наступні законопроекти у цій площі", - сказав Данілов.

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Законопроект про олігархів

15 квітня Зеленський запропонував розробити законопроект про статус олігарха в Україні. Глава держави заявив, що більше не можна допускати впливу олігархів на політику, економіку, закони та Верховну Раду України.

"Я запропонував Раді національної безпеки й оборони та Офісу президента разом з Антимонопольним комітетом розробити новий фундаментальний законопроект про статус олігарха в нашій країні, – такого в Україні не було. Вважаю, що це один із пріоритетів: що буде з такими людьми, які будуть впроваджуватися санкції, як олігархи будуть перетворюватися на бізнесменів, тому що ми підтримуємо великий бізнес і будь-який бізнес в Україні", - сказав Зеленський.

11 травня секретар Ради національної безпеки й оборони Олексій Данілов заявив, що 13 осіб підпадають під дію майбутнього закону про статус олігарха в Україні.

20 травня президент Володимир Зеленський заявив, що законопроект про статус олігарха в Україні майже готовий. Зеленський запевнив, що представники великого бізнесу будуть позбавлені впливу на мас-медіа, політику та інших чиновників.

2 червня президент Зеленський подав до Верховної Ради законопроект щодо ліквідації олігархічної системи в Україні. Документ позначений як невідкладний для розгляду. В прес-службі глави держави зазначили, що цей законопроект визначає коло цих осіб, які підпадають під визначення олігарха, і встановлює правила їхніх прозорих взаємовідносин з представниками влади.

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Автор: Віталій Саєнко