Президент провів у Херсоні нараду щодо безпекової ситуації на півдні країни.

Президент Володимир Зеленський доручив підготувати засідання Ради національної безпеки і оборони.

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Як повідомили у прес-службі глави держави, у Херсоні він провів нараду щодо безпекової ситуації на адміністративній межі з тимчасово окупованою територією Криму, а також у Херсонській, Запорізькій, Одеській, Миколаївській та Донецькій областях.

На нараді президент поінформував, що побував на позиціях українських військовослужбовців на адміністративній межі з окупованим Кримом, і зазначив, що захисники зберігають бойовий дух.

Своєю чергою секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов доповів про безпекову ситуацію на адмінмежі з тимчасово окупованим Кримом та у вказаних областях.

Учасники наради обговорили оперативну обстановку у цих регіонах і готовність сил до реагування на можливе загострення ситуації.

«За результатами наради президент України доручив секретареві РНБО підготувати найближчим часом засідання Ради національної безпеки і оборони», - йдеться у повідомленні.

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Автор: Світлана Закелова