Президент Володимир Зеленський доручив підготувати засідання Ради національної безпеки і оборони.
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Як повідомили у прес-службі глави держави, у Херсоні він провів нараду щодо безпекової ситуації на адміністративній межі з тимчасово окупованою територією Криму, а також у Херсонській, Запорізькій, Одеській, Миколаївській та Донецькій областях.
На нараді президент поінформував, що побував на позиціях українських військовослужбовців на адміністративній межі з окупованим Кримом, і зазначив, що захисники зберігають бойовий дух.
Своєю чергою секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов доповів про безпекову ситуацію на адмінмежі з тимчасово окупованим Кримом та у вказаних областях.
Учасники наради обговорили оперативну обстановку у цих регіонах і готовність сил до реагування на можливе загострення ситуації.
«За результатами наради президент України доручив секретареві РНБО підготувати найближчим часом засідання Ради національної безпеки і оборони», - йдеться у повідомленні.
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