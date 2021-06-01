Президент зауважив, що цей план не стане альтернативою нормандському формату, оскільки буде "більш глобальним".

Президент Володимир Зеленський виступає за підписання з США та Євросоюзом плану "Б" для України, який би надавав військові гарантії безпеки до вступу країни в НАТО та охоплював питання як відновлення територіальної цілісності, так і забезпечення енергетичної безпеки нашої держави.

Про це він заявив в інтерв’ю німецькому виданню Frankfurter Allgemeine Zeitung, повідомили у прес-службі Офісу президента.

За словами глави держави, Україна може мати план "Б" для забезпечення своєї безпеки до вступу в НАТО.

"Україна може мати план "Б", коли Україна отримує повністю свою територіальну цілісність, отримує свої території, це буде закріплено не в умовному чомусь на зразок Будапештського меморандуму, який можуть порушувати. А будуть серйозні гравці – Євросоюз, США, які закріплюють статус України в безпековій ситуації. Це справді може бути для того, щоб вийти з колапсу, у якому зараз перебуває Європа. У нас є розуміння такого плану, і відверто скажу, що я збирався говорити про такий план з президентом (США Джо – УНІАН) Байденом, тому що це вже за межами нормандського формату", - заявив він.

Читайте такожУ НАТО закликали Україну продовжувати реалізацію реформи

Президент наголосив, що цей план потрібен до вступу України в НАТО, тому що в ньому йдеться про те, що "ми сьогодні зупиняємо війну, сьогодні гарантуємо Україні безпеку, сьогодні вирішуємо питання енергетичної безпеки, окрім територіальної цілісності".

"Якщо ми сьогодні це робимо – це є швидка альтернатива. Вона не про геополітику, вона про збереження людей, припинення пострілів, збереження життів, нашої армії. Тобто це такий план "Б", який є дуже швидкий, щоб вийти з колапсу, у якому всі перебувають", - наголосив президент.

Зеленський відзначив, що це питання діалогу з великими політичними гравцями. "Це може бути швидкий план щодо членства України в НАТО або як альтернатива. Ми можемо говорити про це, ми розуміємо європейські країни, які побоюються нашого членства в Альянсі. Але ми маємо отримати всі гарантії, щоб у майбутньому, через два-три роки, знову не опинитись у складній ситуації, коли Європа зніме санкції з Росії. А це дехто з європейців хоче зробити", - сказав він.

Президент уточнив, що цей план має включати, зокрема, гарантії військового характеру, енергетичну безпеку.

Крім того, Зеленський наголосив, що цей план не стане альтернативою нормандському формату, оскільки він буде "більш глобальним".

Вас також можуть зацікавити інші новини:

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Костянтин Гончаров