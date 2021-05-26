Як підкреслив керівник відомства, він не розуміє, чому в НАТО не було знайдено формату для участі України у цьогорічному саміті.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що не розуміє, чому Україну не запросили на саміт Організації Північноатлантичного договору (НАТО), який відбудеться 14 червня у Брюсселі, на тлі російської агресії проти України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Кулеба сказав на спільній прес-конференції з генеральним секретарем ОБСЄ Хельгою Шмід у Києві.

"Ми розуміємо бажання союзників провести закритий саміт, щоб обговорити трансатлантичну єдність. Приклади таких самітів були, - наприклад, у 2017 році у Брюсселі. Але якщо чесно, ми абсолютно не розуміємо, як можна проводити закритий саміт НАТО на тлі агресивних дій Російської Федерації проти України в Чорноморському регіоні та проти власне членів Альянсу, я маю на увазі останні події, останні результати розслідування у Чеській Республіці (про вибухи на складах боєприпасів у Врбетіце, які відбулися в жовтні і грудні 2014 року, і до яких причетні російські спецслужби - УНІАН)", - наголосив Кулеба.

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"Цього ми зрозуміти не можемо: як можна не запросити Україну, як можна не знайти формат участі України у цьогорічному саміті", - підкреслив міністр.

Шлях України до НАТО: що було раніше

Президент України Володимир Зеленський заявляв, що розраховує, що на саміті НАТО розпочнеться обговорення перспективи отримання Україною Плану дій щодо членства в Альянсі.

Своєю чергою глава МЗС Кулеба висловив думку, що країни Альянсу на саміті 14 червня не ухвалять рішення про надання Україні ПДЧ.

Віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина очікує на адекватне відображення занепокоєнь України щодо безпеки у підсумкових документах саміту НАТО.

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Автор: Віталій Саєнко