На думку президента України, правильно підібране місце для проведення надзвичайно складного діалогу про мир посприяє розв'язанню питання.

Президент Володимир Зеленський висловив переконання, що його двостороння зустріч з президентом РФ Володимиром Путіним обов’язково відбудеться, та не виключив, що місцем її проведення може стати Ватикан.

Про це він повідомив в інтерв’ю італійській газеті la Repubblica.

Читайте такожУ Криму та на Донбасі на боці бойовиків воювали близько 260 іноземців

«Зустріч (президентів України та РФ – УНІАН) обов’язково відбудеться. Вона потрібна для того, щоб припинити війну на Донбасі та пройти увесь шлях до чесного й тривалого миру», - заявив він.

Водночас, за словами Зеленського, питання про порядок денний цих переговорів залишається відкритим.

«Але яким має бути порядок денний на цих переговорах? Які саме кроки приведуть нас до миру? Де й коли ці кроки будуть погоджені? Це відкриті питання, і відповіді на них отримаємо, на мою думку, відразу після того, як почнуться прямі консультації між Офісом президента України та Адміністрацією президента Росії», - зауважив він.

Зеленський нагадав, що відповідні розпорядження щодо організації консультацій вже надав керівнику свого Офісу Андрію Єрмаку.

«Зрозуміло, що справжнього прямого спілкування між Україною та Росією давно не було. Це, безумовно, не сприяє конструктивним перемовинам. Тож мені здається, що зустріч, для початку, має відбутися на території, яка уособлює мир та діалог», - підкреслив він.

На думку президента України, правильно підібране місце для проведення надзвичайно складного діалогу про мир посприяє вирішенню питання.

У відповідь на запитання журналіста, чи міг би стати Рим або Ватикан місцем для майбутньої зустрічі президентів України та РФ, Зеленський сказав: «Так, можливо, це могло б бути оптимальним місцем з усіх точок зору. Ватикан – справді ідеальне місце для діалогу про мир».

«Святий Престол – це ж глобальний моральний авторитет, який завжди ефективно виконує роль посередника, оскільки є неупередженим і викликає довіру всіх учасників конфлікту. Саме з цієї причини до Апостольської столиці часто в історії зверталися задля вирішення конфліктів між державами та розбудови мирного майбуття. Це й авторитет, і щире бажання допомогти, і гарантії відповідальності. Папа Римський за своїм покликанням є пророком миру», - наголосив він.

За словами глави Української держави, у цьому Ватикан відрізняється від інших світових гравців: він залишається виключно моральною силою і завжди діє незацікавленим чином, не маючи військово-політичних або економічних інтересів.

«Посередник з таким авторитетом може надати тієї впевненості, якої не вистачає нашим спробам домовитись. Звичайно, місце зустрічі має викликати довіру обох сторін. Тоді це буде ефективно, і ми дійсно зможемо говорити по суті», - резюмував він.

Що цьому передувало

20 квітня у відеозверненні президент Зеленський запропонував російському колезі Путіну зустрітися у «будь-якій точці» Донбасу, де йде війна.

22 квітня Путін заявив про готовність обговорити із Зеленським у Москві двосторонні відносини в будь-який зручний час, але відмовився обговорювати «проблему Донбасу». При цьому президент РФ вкотре повторив, що для вирішення «проблеми Донбасу» керівництву України потрібно спілкуватися з підконтрольними Росії бойовиками з «ДНР» і «ЛНР», а вже потім з Росією.

26 квітня Зеленський заявив про підготовку до зустрічі з президентом Росії і повідомив, що відповідне доручення дано керівнику його Офісу Єрмаку. «Мені здається, що все йде до того, що ця зустріч відбудеться», - заявив він.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Костянтин Гончаров