Глава держави зауважив, що може зателефонувати президенту РФ Володимиру Путіну, але не робить це, тому що «немає предмета для розмови».

Президент Володимир Зеленський має намір обов'язково зателефонувати президенту РФ Володимиру Путіну, якщо зустріч радників лідерів нормандського формату продовжить затягуватися.

Про це він сказав у інтерв’ю журналу «Фокус».

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Глава держави зауважив, що може зателефонувати президенту РФ Володимиру Путіну, але не робить це, тому що «немає предмета для розмови».

«Якщо продовжиться затримка із зустріччю радників, то я буду з ним спілкуватися обовʼязково. Як президент України я повинен вирішувати з ним усі складні питання. І якщо це допоможе швидше зупинити війну, я повинен з ним спілкуватися», - сказав він.

На переконання глави держави, повинен бути як діалог на кшталт у нормандському форматі, так і прямий діалог. «Тому що є питання, які ми не порушуємо в нормандському форматі – ні питання заручників у Росії або Криму, ні питання Криму. Цей формат суто про Донбас. Тому ми повинні говорити з ним глобально тет-а-тет», - пояснив Зеленський.

Він нагадав, що зустріч радників повинна була відбутися в грудні, на ній планувалося обговорити конкретні кроки з деескалації конфлікту.

«Ця зустріч так і не відбулася. По-перше, вони сперечаються. По-друге, коронавірус, тому зараз вона теж не відбудеться. Після того, як зустріч пройде, ми будемо готувати план з усіма датами. Складно, але рухаємося вперед. Це все план А», - сказав він і додав, що про план «Б» зарано говорити, «оскільки це хвора і тонка дипломатія».

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Автор: Дмитро Шварц