Зеленський подякував Джонсону за рішучу підтримку і висловив сподівання, що його наступник також піде цим шляхом.

Президент Володимир Зеленський розраховує, що новий прем’єр Великобританії збереже "спадок" Бориса Джонсона у боротьбі з "російським варварством".

Про це президент написав у матеріалі для The Mail on Sunday.

"За кілька днів у Великобританії буде новий прем'єр-міністр. Як президент України, я буду щасливий встановити тісні стосунки, як нещодавно сказав Борис Джонсон, із "будь-яким британським прем'єр-міністром, чоловіком чи жінкою". Я щиро сподіваюся, що спадок Бориса у цій боротьбі з російським варварством буде збережено", - написав Зеленський.

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Він висловив похвалу Борису Джонсону за швидку і рішучу підтримку України у війні з агресором. "При кожній нашій зустрічі та розмові у Бориса було одне дуже добре запитання: Що ще? Що тобі ще треба? Це стало нашим девізом, гарантуючи ефективний прогрес. Повірте, не так багато політиків готові це зробити", - написав Зеленський.

Він зауважив, що Джонсон став для нього другом, а українці з вдячності навіть дали йому українське прізвисько - Джонсонюк.

"Я з гордістю хочу ще раз сказати, що в цей важкий час Британія стояла з нами пліч-о-пліч, як найдорожчий друг і найближчий союзник. Як президент я усвідомлюю, що політика і дії уряду втілюють волю суспільства", - зазначив Зеленський.

Борис Джонсон вже відреагував на публікацію Зеленського у Twitter подякою за "добрі слова".

"Підтримка Великобританією України та її народу є непохитною, і ми продовжуватимемо підтримувати вас проти війни Путіна. Дякую тобі за дружбу, Володимире, ти герой, тебе всі люблять", - написав Джонсон.

Нагадаємо, члени Консервативної партії Британії в п’ятницю ввечері завершили голосування за нового лідера. Очікується, що ім’я нового прем’єра стане відоме в понеділок, 5 вересня.

Як повідомляв УНІАН, 28 серпня британський прем’єр Борис Джонсон заявив, що наступні кілька місяців російсько-української війни будуть важкими, але Україна обов’язково вистоїть і переможе.

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