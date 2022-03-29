Президент зазначив, що російська агресія проти України є аргументом, щоб прискорювати зелену трансформацію на континенті та відмовитись від російської нафти.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що саме шалені доходи від енергоресурсів дозволяють керівництву Росії бути зухвалими та просувати ненависть проти інших народів.

Про це він заявив у своєму зверненні до уряду та парламенту Данії.

"Не може бути в Європі філіалів Росії, які розколюють ЄС зсередини. Які намагаються допомогти Росії заробити якнайбільше грошей навіть зараз. Всі прекрасно знають, хто у Європейському Союзі протистоїть людяності і здоровому глузду. Хто не робить взагалі нічого, щоб допомогти встановити мир в Україні. Це повинно припинитись, і Європа має перестати слухати будь-які виправдання від офіційного Будапешту", - сказав президент.

Він подякував Данії та її громадянам за принциповість та допомогу Україні та українцям.

"Вдячний вашим компаніям, які вирішили залишити російський ринок. Maersk, Jysk, Lego, Vestas, DSW, Arla Foods, Carlsberg та багато інших компаній, інших, які прийняли це важливе рішення. Але я прошу вас не зупинятись, бути лідерами в Європі у просуванні реально необхідних нам всім рішень", - закликав Зеленський.

Він наголосив, що російська агресія проти України та проти усього, на чому побудоване життя у Європі, є аргументом, щоб прискорювати зелену трансформацію на континенті та відмовитись від російської нафти.

На думку президента, "саме шалені доходи від енергоресурсів дозволяють керівництву Росії бути зухвалими, порушувати загальновизнані правила", просувати ненависть проти інших народів, проти українців і руйнувати життя сусідніх країн.

"Я впевнений, що ми разом – тільки разом з усіма європейцями, з усіма відповідальними державами на планеті – зможемо подолати цю катастрофу. Зможемо повернутися до миру. Зможемо жити разом в європейській родині. Я сподіваюся, що це станеться вже дуже скоро. Але це залежить від того, наскільки послідовними, принциповими ми будемо залишатися у цей час. У час, коли війна триває", - сказав він.

Зеленський додав, що наразі Україна не має права думати тільки про війну, адже знає, що буде мир.

"Ми знаємо, що ми зможемо повернутись до нормального, мирного життя. І тому вже зараз я хочу вас запросити приєднуватись до нашої ініціативи відбудови України після війни, після нашої перемоги. Ваші компанії, ваших спеціалістів запрошуємо, вашу державу. Знаючи ваш потенціал, вашу творчу економічну потугу, я пропоную вашій країні взяти шефство над одним з наших прекрасних регіонів – після війни. Авжеж, після війни", - зауважив він.

За словами глави держави, таким містом може стати Миколаїв, а регіоном - Миколаївська область.

Нагадаємо, Володимир Зеленський закликав Данію та світ посилити санкції проти Росії, відмовлятися від російської нафти, блокувати торгівлю з РФ, закривати порти для російських суден. Президент також закликав Данію на рівні Євросоюзу підіймати питання про солідарність у захисті свободи та людяності в Україні.

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