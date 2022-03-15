Люди з усього світу намагаються зібрати пожертви на благодійність для нашої країни.

Багато приватних компаній пожертвували кошти на благодійність для України. Наприклад, студія CD Projekt RED відправила мільйон злотих, а Bungie збирала гроші в рамках окремої програми. Схожою ініціативою відзначився незалежний продавець конструктора LEGO — фірма Citizen Brick. Вона випустила спеціальні товари, пов'язані з Україною, а виручені кошти передала на благодійність для нашої держави.

Citizen Brick створила обмежену партію міні-фігурок президента Володимира Зеленського і крихітних коктейлів Молотова. Ці іграшки символізують боротьбу всього українського народу проти російських окупантів.

Продажі конструктора дозволили виручити $16 540. Ці кошти Citizen Brick передала благодійній організації Direct Relief, яка співпрацює з Міністерством охорони здоров'я України. За словами продавця, не всі бажаючі придбати фігурку Зеленського змогли її отримати. Citizen Brick подякувала покупцям за проявлений інтерес і попросила всіх, хто може, зробити пряме пожертвування Direct Relief.

Війна Російської Федерації проти України

Нагадаємо, 24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міста.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні. Офіційних підтверджень вторгнення її армії на нашу територію поки немає.

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