Багато приватних компаній пожертвували кошти на благодійність для України. Наприклад, студія CD Projekt RED відправила мільйон злотих, а Bungie збирала гроші в рамках окремої програми. Схожою ініціативою відзначився незалежний продавець конструктора LEGO — фірма Citizen Brick. Вона випустила спеціальні товари, пов'язані з Україною, а виручені кошти передала на благодійність для нашої держави.
Citizen Brick створила обмежену партію міні-фігурок президента Володимира Зеленського і крихітних коктейлів Молотова. Ці іграшки символізують боротьбу всього українського народу проти російських окупантів.
Продажі конструктора дозволили виручити $16 540. Ці кошти Citizen Brick передала благодійній організації Direct Relief, яка співпрацює з Міністерством охорони здоров'я України. За словами продавця, не всі бажаючі придбати фігурку Зеленського змогли її отримати. Citizen Brick подякувала покупцям за проявлений інтерес і попросила всіх, хто може, зробити пряме пожертвування Direct Relief.
Війна Російської Федерації проти України
- Нагадаємо, 24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міста.
- 27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні. Офіційних підтверджень вторгнення її армії на нашу територію поки немає.