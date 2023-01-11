За словами президента, цього недостатньо "для мотивації наших воїнів".

Президент Володимир Зеленський сподіваєиться на конкретні рішення НАТО щодо перспективи членства України в НАТО на саміті Альянсу, який відбудеться влітку у Вільнюсі.

"Що стосується Вільнюса. На сьогодні просто підтримки України у вигляді риторики про відкриті двері недостатньо. А саме недостатньо для мотивації нашої держави, а якщо говорити конкретніше – недостатньо для мотивації наших воїнів", - заявив Зеленський у Львові на спільному брифінгу з президентами Польщі та Литви.

Він також зауважив, що отримання статусу кандидата на вступ до Євросоюзу - це гарний приклад конкретного рішення, яке мотивує Україну.

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"Нам потрібні кроки вперед. Рішення буде у Вільнюсі. Ми дуже очікуємо потужні кроки. Ми очікуємо на щось більше, ніж відкриті двері. Такі речі мотивують, як кандидатство в ЄС. Що все це правда, що нас не годують обіцянками, що дійсно нас бачать серед рівних. Відкриття діалогу про вступ до ЄС цього року мотивує боротися. Так само, як і кроки вперед на Вільнюському саміті", - сказав президент.

Перспективи вступу України в НАТО

30 вересня президент Володимир Зеленський підписав заявку на вступ України до НАТО у пришвидшеному порядку.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба зазначив, що тепер всі держави-члени НАТО мають оформити Україні запрошення про приєднання до Альянсу. За словами міністра, Україна де-факто вже є членом НАТО, залишилося оформити це де-юре. Це має відбутися якнайшвидше і без ПДЧ, додав він.

Цього року за прискореною процедурою, без виконання Плану дій щодо членства, до Північноатлантичного альянсу вступили Фінляндія і Швеція.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що двері для вступу України в Альянс відчинені, але зараз увага зосереджується на підтримці оборони України від російських військ.

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