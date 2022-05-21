Це буде говорити про те, що вони нас не захопили. Що ми відстояли нашу землю, зазначив президент.

Президент Володимир Зеленський розповів, якою бачить перемогу України у війні з Росією.

Про це йшлося в інтерв'ю глави держави журналістам, яке транслювалося в ефірі інформаційного марафону.

Перемогою український глава у війні вважатиме вихід ЗСУ на лінію розмежування, встановлену на 24 лютого.

"Це буде говорити про те, що вони нас не захопили. Що ми відстояли нашу землю. І тоді ми перейдемо до другої частини. І я хотів би, щоб розуму у цієї країни (РФ) було достатньо, щоб другу частину ми проговорили за столом переговорів. І щоб результатом цієї розмови стала остаточна справедливість", - сказав глава держави.

Війна в Україні: оновлені дані

Російські війська продовжують спроби захопити Донецьку і Луганську область, населені пункти в регіоні рашисти обстрілюють цілодобово.

Дотепер бої точаться в околицях Сєвєродонецька, важка ситуація в Попасній і Золотому, уточнив глава Луганської ОВА Сергій Гайдай.

На сході відбито 11 атак ворога, знищено 8 танків, 3 артилерійські системи, 10 одиниць бойової броньованої техніки, 3 спеціальні броньованих автомобілі і 6 одиниць автомобільної техніки противника.

Підрозділи ППО збили безпілотний літальний апарат типу "Орлан-10" і оперативно-тактичний безпілотний авіаційний комплекс "ZALA".

Крім того, на думку Інституту вивчення війни, російські війська намагаються повернути старі позиції на північ від Харкова. Це відбувається або з метою відтягнути сили ЗСУ, що контрнаступають в області, або зміцнити оборону в тому напрямку.

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