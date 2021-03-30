Згідно з указом, уряд має утворити оргкомітет з підготовки та проведення заходів, його співголовами призначаються прем'єр-міністр і керівник ОП.

Президент Володимир Зеленський підписав указ № 128/2021 «Про відзначення 25-ї річниці Конституції України».

Як повідомляє прес-служба Офісу глави держави, метою документу є організація святкування у 2021 році річниці Конституції.

Згідно з указом, уряд має утворити організаційний комітет з підготовки та проведення заходів, визначивши співголовами прем'єр-міністра і керівника Офісу президента. До його складу мають бути залучені представники центральних і місцевих органів виконавчої влади, територіальних громад, громадських об'єднань.

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На підставі пропозицій оргкомітету та з урахуванням епідемічної ситуації у державі уряд повинен розробити і забезпечити, зокрема проведення у місті Києві та інших населених пунктах урочистих заходів за участю представників центральної та місцевої влади, дипломатичного корпусу, міжнародних організацій та громадськості.

Крім того, необхідно організувати проведення до 25-ї річниці Конституції конкурсу серед студентів та молодих науковців на найкращу наукову роботу щодо розвитку конституційно-правового регулювання.

Також зазначається, що уряд має сприяти реалізації ініціатив громадськості, спрямованих на утвердження в Україні засад правової держави, підтримку незворотності європейського та євроатлантичного курсу і забезпечити широке висвітлення заходів з відзначення 25-ї річниці Конституції.

Національний банк України має виготовити та випустити в обіг пам'ятну монету.

Міністерство закордонних справ зобов’язане запросити до участі в урочистостях представників дипломатичного корпусу іноземних держав, міжнародних організацій, української діаспори, а також забезпечити проведення закордонними дипломатичними установами України за участю представників української громадськості за кордоном заходів до роковин Конституції.

*** Конституцію України ухвалено 28 червня 1996 року на 5-й сесії Верховної Ради другого скликання. Основний закон держави набув чинності з дня його прийняття.

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Автор: Тамара Отовська