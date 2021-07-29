Закон прописує порядок забезпечення осіб з інвалідністю житлом, що пристосоване до їхніх потреб. Зокрема, це може відбуватися шляхом заміни житла, у якому мешкає особа з інвалідністю, через обмін на умовах найму.

Президент Володимир Зеленський підписав закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо соціальної захищеності осіб з інвалідністю".

Як повідомили в прес-службі глави держави, документ сприятиме реалізації прав і свобод осіб з інвалідністю відповідно до вимог Конвенції про права осіб з інвалідністю.

Так, закон прописує порядок забезпечення осіб з інвалідністю житлом, що пристосоване до їхніх потреб. Зокрема, це може відбуватися шляхом заміни житла, у якому мешкає особа з інвалідністю, через обмін на умовах найму.

Також можливе надання особі з інвалідністю пристосованого житла, якщо вона передасть помешкання, що їй належить, у власність територіальної громади.

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При цьому житло (житлове приміщення), що надається такій особі в результаті заміни, має відповідати вимогам безперешкодного доступу та бути пристосованим до її потреб.

Порядок заміни житла (житлових приміщень) затверджує Кабінет міністрів.

Закон набирає чинності на наступний день після опублікування та вводиться в дію через шість місяців з дня набрання чинності.

Нагадаємо, 15 липня Верховна Рада ухвалила урядовий закон про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо соціальної захищеності осіб з інвалідністю (№3780).

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Автор: Світлана Закелова