Президент України подякував чинному главі Білого дому за "консолідацію міжнародної спільноти".

Президент України Володимир Зеленський у п'ятницю, 10 січня, поспілкувався з чинним главою Білого дому Джо Байденом. Про це він повідомив у Telegram.

Зокрема, Зеленський обговорив із Байденом деталі нового санкційного пакету США щодо російської енергетики, "яка допомагає Путіну фінансувати війну".

"Дуже важливо, що тепер Америка вдарила по тіньовому танкерному флоту Росії та по таких компаніях, як "Газпромнефть" і "Сургутнефтегаз", які акумулюють гроші особисто для Путіна. Він повинен відчувати ціну своєї війни, втрачаючи зі своїх гаманців. Вдячний Америці, обом партіям, обом палатам Конгресу, які підтримують цілком справедливий тиск на Росію за неспровоковану та злочинну агресію", - підкреслив президент України.

Відео дня

Він також подякував президенту США за підтримку України, її незалежності та за "консолідацію міжнародної спільноти":

"Разом ми створили глобальну коаліцію захисників свободи та принципів міжнародного миру і безпеки. ... Обовʼязково вистоїмо та досягнемо стійкого миру для наших людей і країни".

Нові санкції США проти Росії

Як повідомляв УНІАН, у п'ятницю, 10 січня, США запровадили масштабні санкції проти Росії. Обмеження охоплюють понад 400 фізичних осіб та організацій енергетичного сектору РФ.

Зокрема, під нові санкції США потрапили російські нафтові, газовидобувні, бурові та страхові компанії, а також їхнє керівництво. У переліку опинились нафтові гіганти "Газпромнефть" та "Сургутнефтегаз".

Вас також можуть зацікавити новини: