Глава держави братиме участь у неформальному саміті лідерів ЄС, на якому обговорюватиметься збільшення витрат на оборону Європи.

Президент України Володимир Зеленський сьогодні, 6 березня, у Брюсселі братиме участь у спеціальному засіданні Європейської Ради та проведе низку двосторонніх зустрічей.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив прессекретар глави держави Сергій Никифоров. Спочатку у Зеленського передбачена зустріч з прем’єр-міністром Королівства Бельгія Бартом де Вевером. Планується, що на цій зустрічі будуть виголошені короткі заяви для ЗМІ.

Потім Зеленський має прибути до будівлі Європейської Ради Europa Building. У глави держави запланована зустріч з президентом Європейської Ради Антоніу Коштою та президенткою Європейської Комісії Урсулою фон дер Ляєн.

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Також Зеленський братиме участь у спеціальному засіданні Європейської Ради.

Окремо заплановано проведення зустрічі з федеральним канцлером Австрії.

Крім того, у Зеленського запланована аудієнція з королем Бельгії Філіпом.

Ще передбачено провести зустріч з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте.

Спецзасідання щодо війни в Україні

Президент Європейської Ради Антоніу Кошта скликав на 6 березня спеціальне засідання, на якому обговорюватимуться війна в Україні та безпека Європи.

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що на цьому засіданні розглянуть критично важливе питання побудови європейської оборонної архітектури. Євросоюз планує суттєво збільшити витрати на оборону.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн анонсувала план "Переозброєння Єропи", який дозволить мобілізувати близько 800 млрд євро на оборонні витрати Європи та допомогу Україні.

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