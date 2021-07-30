Відповідні укази від 30 липня розміщені на сайті глави держави.

Президент Володимир Зеленський призначив послів України в Туреччині, Австрії, Танзанії та Індонезії.

Відповідні укази від 30 липня розміщені на сайті глави держави.

Президент призначив Василя Боднара послом України в Турецькій Республіці, Василя Химинця - послом в Республіці Австрія, Василя Гамяніна - послом в Республіці Індонезія.

Крім того, глава держави призначив посла України в Республіці Кенія Андрія Праведника послом України в Об'єднаній Республіці Танзанія за сумісництвом.

Президент призначив послів

Василь Боднар з листопада 2017 року до 30 липня 2021 року обіймав посаду заступника Міністра закордонних справ України.

Василь Химинець до призначення послом в Австрії був директором першого європейського департаменту МЗС.

Василь Гамянін був радником-посланцем Посольства України в КНР.

Автор: Костянтин Гончаров