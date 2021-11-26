Глава держави зазначив, що накопичення військ біля кордонів України відбувається на тлі небезпечної риторики РФ.

Президент Володимир Зеленський описав ситуацію на кордоні України з Російською Федерацією, де відбувається накопичення російських військ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави сказав на прес-марафоні "30 запитань президенту України".

"Я вважаю, що ситуація точно не гірша, ніж вона була навесні (коли Росія вперше почала стягувати війська до кордону України - УНІАН). Я вважаю, що кількість військових там зараз менша. Я вважаю, що їх більше, ніж у момент у момент припинення вогню, про який ми домовлялися (у липні 2020 року - УНІАН). Це ми бачимо, їх більше. Ми бачимо дуже часто ротацію, тобто це саме для того, щоби показувати нам, показувати інформаційно для супутника та інших розвідданих, що йде накопичення. Ми бачимо також іноді збільшення техніки - техніку привезли, а потім відійшли, щоб бачили, що накопичування техніки йде також", - сказав Зеленський.

У цьому зв'язку, президент вважає, що ризики вторгнення існують.

Читайте такожРосія повинна публічно заявити, що не готує повномасштабного вторгнення в Україну - ЗеленськийТакож глава держави звертає увагу, що на тлі цієї ситуації з РФ йде дуже небезпечна риторика.

Зокрема, у цій риториці присутня тема НАТО і присутності військових окремих країн-членів Альянсу в Україні.

Зеленський вважає, що історія з НАТО завжди спрацьовує на "внутрішнього споживача" в РФ, яка пояснює свої дії метою захисту російських кордонів. "Я вважаю, що це дуже небезпечно", - сказав президент.

Також він звертає увагу на російську риторику, що нібито Україна зриває Мінські домовленості.

"Постійна ця риторика у "нормандському форматі", зокрема, що зараз ще не домовились, що нема що обговорювати. Мінськ у будь-якому випадку - це те, що колись зупинило потужну ескалацію. Тому я вважаю, що це сигнал. Тут не питання, як ми відносимось до Мінська, тут питання, що це ще один важливий сигнал, що може бути ескалація", - наголосив Зеленський.

Разом з тим, як сказав президент, інші лідери країн-партнерів погоджуються з тим, що цей складний момент відбувається на тлі загальної ситуації, що є проблеми і в інших куточках світу, зокрема, це проблеми, пов'язані з напливом мігрантів на кордонах Польщі і Литви або енергетичною проблемою в Європі.

"Тобто є накопичення різних проблем. З цих проблем треба виходити, вирішувати", - сказав Зеленський.

Раніше Зеленський вважає, що ескалація з боку Росії на кордоні чи з боку підтримуваних нею бойовиків на Донбасі може статися будь-якого дня.

Скупчення російських військ на кордоні з Україною

Як повідомляв УНІАН, 31 жовтня в американському виданні The Washington Post вийшла стаття, в якій йшлося про збільшення кількості російських військ і техніки поблизу кордонів України. Зазначалося, що ці маневри викликали серйозну стурбованість в урядових колах США і Європи.

Також на початку листопада в західних ЗМІ почала з'являтися інформація з посиланням на дані супутникових знімків про активне переміщення російських військових до кордону з Україною.

Керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов в інтерв'ю виданню Military Times повідомив, що Росія сконцентрувала біля кордону з Україною 92 тис. військовослужбовців і готується до вторгнення наприкінці січня – на початку лютого 2022 року.

Автор: Віталій Саєнко