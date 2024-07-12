Зокрема, для цього треба користуватися певним рівнем влади.

Не усі лідери мають можливість проводити переговори про мир. Як передає кореспондент УНІАН, про це президент України Володимир Зеленський сказав на спільній пресконференції з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом у Вашингтоні.

"Орбан був у Києві. Я не знав, що він відправиться до Путіна або потім до Китаю. А тепер, нам сказали, що до Трампа. У чому питання: куди він поїде завтра? Я не знаю. Може він знову приїде до України. Я не знаю", - сказав Зеленський.

Водночас, президент України сказав, що не усі лідери мають можливість по-справжньому вести переговори.

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"З усією повагою до усіх країн - великих та малих країн, але ми повинні розуміти, що не усі лідери можуть вести переговори. Вам потрібно мати певну владу для цього", - наголосив Зеленський.

Візити Орбана - подробиці

Як повідомляв УНІАН, відколи з 1 липня Будапешт перебрав на себе головування в Раді ЄС на ротаційній основі, угорський лідер Віктор Орбан носиться по світу, як кіт під метамфетаміном.

У Києві угорський прем’єр зустрівся з Зеленським, а у Москві - з російським лідером Володимиром Путіним. У Пекіні Орбан мав зустріч із головою КНР Сі Цзіньпіном.

За словами Орбана, ця глобальна дипломатія покликана принести мир в Україну.

Крім того, Орбан зустрівся з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом на полях саміту НАТО у Вашингтоні. Орбан попросив Ердогана підтримати "угорську миротворчу місію", оскільки, за словами Ердогана, "Туреччина досі була єдиним успішним посередником у конфлікті".

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