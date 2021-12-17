Документ закликає держави-члени ООН посилити співпрацю в рамках Кримської платформи задля поліпшення ситуації з правами людини в Криму.

Генеральна асамблея Організації Об'єднаних Націй шостий рік поспіль підтримала оновлену резолюцію "Ситуація з правами людини в тимчасово окупованих Автономній Республіці Крим та місті Севастополь (Україна)".

Про це повідомляє Постійна місія України при ООН у мікроблозі Twitter.

Зокрема, "за" відповідну резолюцію проголосували 65 країн-членів ООН, "проти" виступили 25 і "утримались" - 85.

Як сказано у заяві міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби, українська дипломатія послідовно посилює резолюції ГА ООН щодо Криму новими положеннями, які фіксують факти грубих порушень міжнародного права та прав людини на півострові з боку РФ як держави-окупанта.

"Цьогоріч нам вдалося внести в текст відповідальність Росії за дотримання прав кримських татар як корінного народу Криму, а також вимогу скасувати вироки, винесені заочно щодо лідерів кримськотатарського народу та кримських татар", - заявив Кулеба.

Так, документ закликає держав-членів ООН посилити співпрацю в рамках Кримської платформи задля поліпшення ситуації з правами людини в Криму.

Також резолюція вимагає від Росії припинити безпідставні затримання та арешти мешканців Криму, звільнити незаконно утримуваних за гратами громадян України, зокрема Еміра-Усеїна Куку, Галину Довгополу, Сервера Мустафаєва, Владислава Єсипенка, Нарімана Джеляла та інших.

Крім того, підкреслюється, що нарощування військового угруповання у тимчасово окупованому Криму та численні навчання російських збройних сил спричиняють значні довгострокові негативні наслідки в регіоні, зокрема ускладнюють забезпечення основоположних прав цивільного населення.

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"Резолюція містить заклик до РФ припинити політику примусової зміни демографічного складу Криму, засуджує проведений Росією Всеросійський перепис населення, який визнається недійсним на території Криму. Резолюція наголошує на виключній відповідальності Росії як держави-окупанта в забезпеченні мешканців Криму питною та прісною водою", - заявив Кулеба.

Він звернув увагу, що цього року у назву резолюції внесли зміни, зокрема додали згадку про тимчасову окупацію українського півострова.

"Я щиро вдячний усім державам-членам ООН, які стали співавторами та голосували за цей важливий для України документ. Документ став шостою поспіль резолюцією Генасамблеї ООН з правозахисної проблематики в окупованому Криму і вже одинадцятою у контексті міжнародного реагування на спробу незаконної анексії Росією українського півострова. Ми продовжимо докладати максимум зусиль для деокупації українського півострова та притягнення Росії до міжнародно-правової відповідальності", - наголосив Кулеба.

Резолюції ООН щодо окупованих територій України

Як повідомляв УНІАН, вперше резолюцію про положення у сфері прав людини в окупованому Криму Генасамблея ООН розглядала у грудні 2016 року. Тоді її підтримали 70 країн, ще 77 країн утрималися і 26 проголосували проти.

16 грудня 2020 року Генасамблея ООН підтримала оновлену резолюцію щодо ситуації з правами людини в Криму. Ключовим її елементом є заклик до міжнародного спільноти посилити взаємодію задля тиску на РФ з метою змусити її виконувати міжнародні зобов’язання як держави-окупанта. За проголосували 64 країни, утримались - 86, проти - 23.

Окрім цього, 18 грудня 2018 року Генасамблея ООН вперше підтримала проект резолюції "Проблема мілітаризації Автономної Республіки Крим та міста Севастополь (Україна), а також частин Чорного та Азовського морів". Тоді за резолюцію проголосували 66 країн-членів ООН, проти – 19, утрималися – 72. Документ спрямований на відновлення безпеки та стабільності в регіоні.

9 грудня 2021 року Генасамблея ООН вчетверте підтримала оновлену й посилену версію цієї резолюції. Вона містить важливу підтримку Кримської платформи, закликає РФ припинити перекидання на півострів зброї та військових, припинити порушення свободи мореплавства в Чорному та Азовському морях.

Окупація Криму Росією

Росія окупувала український Крим, увівши на півострів своїх військових і організувавши в березні 2014 року псевдореферендум про його самовизначення. Самопроголошена кримська влада заявила, що 96,77% жителів півострова висловилися за приєднання Криму до РФ.

18 березня 2014 року в Кремлі був підписаний так званий "договір" про прийняття до складу РФ Криму і Севастополя.

Країни Заходу не визнали анексію Криму і ввели санкції проти Росії.

Верховна Рада України офіційно оголосила початком тимчасової окупації Криму 20 лютого 2014 року. З початку окупації на півострові більш як 100 українців стали "бранцями Кремля".

Після окупації Криму в 2014 році Росія проводить регулярні військові навчання на півострові та в акваторії Чорного моря, а також завозить військову техніку, зокрема, системи протиповітряної оборони.

У Генштабі України дії російських військових у Криму називають незаконними.

Генасамблея ООН у грудні 2019 року прийняла резолюцію, що закликає Росію вивести свої війська з анексованого Криму і припинити тимчасову окупацію території України.

Президент Володимир Зеленський запровадив 26 лютого в Україні День спротиву окупації Автономної Республіки Крим та міста Севастополя як щорічної пам'ятної дати з метою вшанування мужності та героїзму громадян України, які проживають на тимчасово окупованій території - в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі, у відстоюванні територіальної цілісності України, з нагоди відзначення річниці від проведення 26 лютого 2014 року в місті Сімферополі мітингу на підтримку територіальної цілісності України за участю кримських татар, українців та представників інших національностей.

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Автор: Віталій Саєнко